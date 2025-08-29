El Caja Rural CB Zamora se estrena frente a Ourense Baloncesto

Primera prueba para el Caja Rural CB Zamora, que afronta mañana sábado su primer partido de preparación tras apenas unos días de entrenamientos. Será a las 18.00 horas ante el Club Ourense Baloncesto en Pereiro de Aguiar, en un encuentro importante para evaluar sensaciones ante un rival directo en Primera FEB. Con la plantilla aún en fase de acoplamiento, el cuerpo técnico zamoranos espera una primera toma de contacto útil en una cita para la que tiene a todos los efectivos disponibles, a la espera de cerrar la plantilla con un ala pivot y un base, y con la incorporación pendiente de Styrmir, disputando el Eurobasket con su selección.

Enfrente, el Ourense Baloncesto se encuentra también en una situación parecida: nuevo ciclo, plantilla en construcción y primer test competitivo. “Es el primer partido, para muchos de nosotros, jugando juntos. No esperamos nada, más allá de empezar a crear una identidad como equipo”, indicó Saulo Hernández quien cree que el rival es “una buena piedra de toque para saber el nivel que tenemos que dar”.

Tras este amistoso en Ourense, la afición podrá disfrutar del equipo en el Ángel Nieto gracias a la disputa de la Fase Previa de la Copa Castilla y León 2025 que se jugará los días 5, 6 y 7 de septiembre en un triangular conformado por el Caja Rural CB Zamora, Grupo Ureta Tizona Burgos y Super Agropal Palencia. Tras ella, tendrá lugar el tradicional Trofeo Diputación de Zamora que traerá, el viernes 12, de nuevo al Ángel Nieto a otro rival directo, esta vez al recién ascendido Melilla Baloncesto. Finalmente, el último encuentro confirmado hasta la fecha está previsto para el próximo 16 de septiembre en Ponferrada, ante Monbús Obradoiro.