El Caja Rural CB Zamora da un dulce sorbo a la Copa en el estreno ante su afición

El Caja Rural CB Zamora abrió la temporada de baloncesto en el Ángel Nieto con el primer partido de una Copa de Castilla y León cuyo primer capítulo cayó en favor de los azulones por un «loco»102-107.

Arropado por su afición y dispuesto a causar grata impresión desde el inicio, el cuadro de Saulo Hernández arrancó dominando la contienda. Lo hizo por medio de Lo y de un Roberts que firmó siete puntos en los primeros minutos para poner al frente a los suyos hasta con seis puntos de diferencia.

La distancia, sin embargo, se fue evaporando a continuación ante un Tizona Burgos cada vez más entonado. Al final, el duelo se equilibró con el 17-17 a falta de tres minutos para cerrar el primer capítulo. Un cuarto de apertura que terminó con los burgaleses por delante tras varios fallos en ataque del Caja Rural CB Zamora castigados con las rápidas contras de su oponente (30-24).

Con la intención de mejorar sus prestaciones defensivas, el Caja Rural CB Zamora encaraba el periodo buscando dar un paso adelante en su juego. Sin embargo, no ocurrió.

El aro se empeñó en escupir los lanzamientos zamoranos y esa mala fortuna, unida a algún que otro error, facilitó que Tizona Burgos alcanzara los dobles dígitos de ventaja y pusiera un contundente 40-27 en apenas tres minutos.

Pese a todo, el Caja Rural CB Zamora no bajó los brazos. Como de costumbre, siguió trabajando y con ese afán, una canasta con tiro adicional y un triple de Kristensen logró rebajar la renta burgalesa (43-36) y forzar el tiempo muerto rival. Receso que, por otra parte, dio paso a los primeros minutos sin un alto ritmo de puntos; un escenario que benefició al Tizona Burgos que, aunque tardó en recuperar un «colchón»amplio, se fue al vestuario con clara ventaja (57-47) bajo los pitos de la afición local, algo molesta por las continuas faltas personales señaladas al equipo de Saulo Hernández.

El gran acierto desde el perímetro de Tizona había decantado el primer tiempo en el Ángel Nieto, donde se confiaba en ver a un Caja Rural CB Zamora con más puntería y presencia bajo aros en la reanudación.

La mejora pareció llegar al inicio del tercer cuarto, con un parcial de 0-12 impulsado por Roberts, Kristensen, Pauksté y Round que, con tiempo muerto burgalés de por medio, ponía a los suyos por delante (57-59, m. 23). Un duro golpe que hizo reaccionar a Tizona Burgos, que devolvió el envite con un 7-0 cortado por una canasta de Pauksté (64-61, m. 25).

El Caja Rural CB Zamora había entrado en partido, pero entre el acierto exterior burgalés y las faltas señaladas sobre los azules, Tizona Burgos se mantenía por delante en el tanteo. Al menos hasta la entrada del cuarto decisivo, al que se llegó con empate (76-76).

Con el ganador por conocerse, Round puso la primera canasta del cuarto decisivo en el que Tizona Burgos amagó con distanciarse gracias a un parcial de 7-0. Puntos que devolvió el equipo de Saulo de inmediato con Roberts como protagonista de toda una revolución que llevó a un prometedor 86-91 a cinco minutos del final. Desenlace en el que Peris, con dos triples, apagó el intento de remontada burgalés y facilitó al Caja Rural CB Zamora la victoria.

Un triunfo que se gestó en la recta final, con los azules firmes bajo su aro y defendiendo con pasión para imponerse por 102-107 y dar un primer dulce sorbo a la Copa de Castilla y León. Una competición en la que se jugará el domingo sus opciones de medirse por primera vez en competición oficial a un equipo de Liga Endesa.