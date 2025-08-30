El Caja Rural CB Zamora cae en su visita al Ourense

El Caja Rural CB Zamora cerró con derrota su primer compromiso de esta pretemporada (78-74) que le llevó hasta tierras gallegas para medirse con el Ourense Baloncesto. El partido tuvo una primera mitad igualada, tanto en pista como en el marcador, como demuestra el hecho de que las ventajas, que se alternaron los protagonistas, no pasaron de los 4 puntos. El reparto de minutos entre los jugadores permitía a los de Saulo Hernández tomar aire y, tras el 16-18 con el que concluyó el primer periodo, el CBZ trató de subir el nivel.

El cansancio y la falta de adaptación, lógica a estas alturas de año, no permitían grandes florituras, pero sí dar pasos adelante hacia lo que quiere ser el equipo zamorano que llegó al descanso con un ligero dominio (40-44). La tónica continuó tras el descanso y ni locales ni zamoranos conseguían dominar (57-54 al final del tercer cuarto) pero en los últimos diez minutos los gallegos pisaron el acelerador para asegurarse el triunfo (78-74).

Tras esta primera toma de contacto con la pista, la actividad regresará el próximo fin de semana al pabellón Ángel Nieto gracias a la disputa de la Fase Previa de la Copa Castilla y León 2025 que tendrá este lunes su presentación oficial y se celebrará los días 5, 6 y 7 de septiembre en un triangular en el que tomarán parte el Caja Rural CB Zamora, Grupo Ureta Tizona Burgos y Super Agropal Palencia. Tras esta cita, tendrá lugar el Trofeo Diputación de Zamora que traerá, el viernes 12, de nuevo al Ángel Nieto a otro rival directo, esta vez al recién ascendido Melilla Baloncesto. Finalmente, el último encuentro confirmado hasta el momento está previsto para el 16 de septiembre en Ponferrada, ante Monbús Obradoiro.