El Caja Rural CB Zamora arrancará la Copa España contra Melilla Ciudad del Deporte

La Federación Española de Baloncesto ha realizado este jueves el sorteo del cuadro de eliminatorias de la Copa España de baloncesto, campeonato en el que participará el Caja Rural CB Zamora quien ya tiene rival y fechas para la disputa de este torneo.

La fortuna ha querido que la escuadra de Saulo Hernández arranque la competición contra uno de sus rivales ligueros, Melilla Ciudad del Deporte. Un oponente con el que ya midió fuerzas en pretemporada, que se encontrará a lo largo de los próximos meses por partida doble en Primera FEB y con el que disputará su emparejamiento copero en dieciseisavos de final de un cuadro con cruces ya definidos hasta la decisiva "Final Four".

El Caja Rural CB Zamora afrontará este primer compromiso fuera de casa, estando fijado en el calendario para el 21-22 de octubre, días destinados para la disputa del cruce de dieciseisavos de final. La fecha y horario definitivo se confirmarán próximamente.

En cuanto al resto del sorteo, el Caja Rural CB Zamora ya conoce también qué conjuntos podría tener que ir superando durante los siguientes cruces hasta alcanzar la Final Four que se disputará durante los días 23 y 24 de enero. Si los de Saulo Hernández ganan a Melilla Ciudad del Deporte, el siguiente adversario al que se medirán será el ganador del CB Morón-Obradoiro, contienda de octavos de final fijada para los días 18 y 19 de noviembre. Un duro cruce tras el que aguardarían unas hipotéticas semifinales a las que también aspiran, por esa parte del cuadro, Flexicar Fuenlabrada, HLA Alicante, Amics Castelló y Clavijo. Un duelo decisivo que llegaría justo después del paso de los Reyes Magos (7 de enero).

