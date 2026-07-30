Caitlin Clark vuelve a marcar el paso en la WNBA

Cuando parecía que el debate sobre su evolución en la WNBA había desplazado el foco de su baloncesto hacia el ruido mediático, la base de Indiana Fever, Caitlin Clark ha respondido de la mejor manera posible: jugando el mejor baloncesto de su todavía corta carrera profesional.

Los números de sus cuatro últimos encuentros hablan por sí solos. Clark promedia más de 30 puntos por partido, una producción ofensiva que ha coincidido con cuatro victorias consecutivas de las Fever y que ha devuelto a la franquicia a la pelea por las posiciones de privilegio en la clasificación. Su última exhibición, con 32 puntos ante Seattle Storm, confirmó que atraviesa un momento de inspiración extraordinario tras haber firmado días antes una actuación histórica de 45 puntos frente al mismo rival.

Pero reducir el impacto de Clark únicamente a la anotación sería quedarse en la superficie. La estadounidense continúa siendo una de las mejores directoras de juego de la competición, capaz de alternar el papel de organizadora con el de ejecutora sin perder influencia en ninguna de las dos facetas. Su lectura del 'pick and roll', la velocidad con la que identifica ventajas y un rango de tiro prácticamente ilimitado obligan a las defensas rivales a modificar constantemente sus planteamientos.

Eficiencia total

La gran diferencia respecto a meses anteriores reside en la eficiencia. Clark está seleccionando mejor sus lanzamientos, castiga con mayor regularidad desde la línea de tres puntos y ataca el aro con una confianza que recuerda a sus mejores años universitarios en Iowa. Esa combinación entre volumen y acierto la ha convertido, una vez más, en una pesadilla para cualquier defensa.

A sus 24 años, la base sigue ampliando un repertorio que parecía completo cuando dio el salto al profesionalismo. Ya no depende exclusivamente de su espectacular lanzamiento exterior. Ahora domina los ritmos del partido, sabe cuándo acelerar y cuándo pausar el juego y entiende mejor que nunca cómo involucrar a sus compañeras. Esa madurez está elevando también el rendimiento colectivo de Indiana, un equipo mucho más equilibrado y competitivo cuando Clark encuentra ese punto de inspiración.

Caitlin Clark ha llevado a Indiana a otro nivel, y sigue siendo la gran referencia de la WNBA / wnba

Lo más importante es que las Fever están ganando. Actualmente tienen el quinto mejor récord de la WNBA, pero están a solo un partido y medio del segundo lugar, donde se encuentran las Las Vegas Aces. Tienen la segunda mejor diferencia de puntos de la liga (+6), solo superadas por las Minnesota Lynx. Promedian 95.8 puntos por partido, cuatro más que el equipo con el siguiente mejor promedio (Minnesota).

Audiencias récord

Su influencia, además, trasciende lo estrictamente deportivo. Cada partido de las Fever genera audiencias récord, pabellones llenos y una atención mediática pocas veces vista en la historia reciente de la WNBA. Clark continúa siendo el gran motor comercial de la liga, pero en las últimas semanas ha conseguido que el foco vuelva a centrarse en lo realmente importante: su baloncesto.

Las comparaciones con las grandes estrellas de la competición son inevitables, aunque quizá resulten innecesarias. Clark está construyendo un camino propio, basado en un estilo ofensivo revolucionario y una personalidad competitiva que no entiende de contextos ni de presión. Cuando entra en combustión, el partido cambia de dimensión.

Su espectacular racha de los últimos cuatro encuentros confirma que Indiana Fever vuelve a tener una líder capaz de decidir partidos por sí sola. Y, si mantiene este nivel anotador y de dirección, no solo será una firme candidata a regresar al primer quinteto de la WNBA, sino también la principal amenaza para cualquier aspirante al título. Porque cuando Caitlin Clark juega así, el espectáculo está garantizado y las Fever vuelven a creer que todo es posible.