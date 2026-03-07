Caitlin Clark, el fenómeno que cambió las reglas del juego en el baloncesto femenino

El baloncesto femenino vive una revolución y tiene nombre propio: Caitlin Clark (Iowa, 2002). La WNBA está en su plenitud. Lo corroboran los datos: en 2025 se triplicó la audiencia media televisiva en los partidos emitidos en ESPN (con una media de 1,3 millones de espectadores), la asistencia a los pabellones creció un 156% y en más de la mitad de los partidos se vendieron todas las localidades disponibles, o el 'merchandising' aumentó un 756% de un año a otro.

Los focos, cómo no, apuntan a Caitlin Clark. La número uno del Draft en 2024 no solo rompe récords en la cancha, sino que en pleno crecimiento de la visibilidad del deporte femenino, se convirtió en uno de los grandes iconos de esta nueva era. Imagen de Nike, entre otras marcas, es la 'culpable' de más de una cuarta parte de los ingresos de la liga.

Un talento generacional

Empezó a jugar al baloncesto a los cinco años y compitió en ligas masculinas, ya que su padre no pudo encontrar una liga femenina para su grupo de edad. Curiosamente, también jugó a sóftbol, voleibol, fútbol, tenis y golf cuando era niña antes de centrarse en el baloncesto.

Durante su etapa universitaria en Iowa Hawkeyes, Clark firmó actuaciones que desafiaron la lógica. Con su capacidad para lanzar desde distancias imposibles, su creatividad como generadora de juego y su liderazgo, convirtió cada partido en un espectáculo.

Sus números fueron históricos. Clark se convirtió en la máxima anotadora de la historia del baloncesto universitario de Estados Unidos, teniendo en cuenta tanto la categoría femenina como la masculina, superando registros que durante décadas parecían intocables.

Fue dos veces subcampeona del Torneo de la NCAA y lideró la División I de la NCAA en anotación y asistencias en tres ocasiones, además de ser nombrada dos veces Jugadora del Año. Y, tras finalizar su ciclo universitario, fue seleccionada en la primera posición global del Draft de la WNBA de 2024 por las Indiana Fever.

Hizo su debut oficial con las Fever el 14 de mayo de 2024 ante las Connecticut Sun. Anotó 20 puntos, repartió tres asistencias y cometió diez pérdidas de balón, estableciendo un récord en esta categoría para una jugadora novata.

"Efecto Caitlin Clark"

En su primera temporada, ganó el premio a la Novata del Año de la WNBA, formó parte del Primer Equipo Ideal de la WNBA y del All-Star de la WNBA. Estableció récords de asistencias en una sola temporada y en un solo partido, rompió el récord de anotación para una novata y se convirtió en la primera novata en lograr un triple-doble.

El 17 de mayo de 2025, Clark abrió su segundo año en la WNBA con una actuación dominante, registrando su tercer triple-doble de su carrera con 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, en la victoria de las Fever por 93-58 sobre las Chicago Sky.

La base estadounidense, que contribuyó a popularizar el baloncesto femenino, un fenómeno conocido como el "efecto Caitlin Clark", anunció el pasado mes de septiembre que decía adiós a la temporada debido a la lesión en la ingle que sufría desde hacía una semana.

"Esperaba poder dar una mejor noticia, pero no volveré a jugar esta temporada. Pasé horas en el gimnasio cada día con el único objetivo de regresar a la cancha; decir que estoy 'decepcionada' se queda corto para describir cómo me siento", lamentó.

Solo ha disputado 13 partidos esta temporada, su segunda en la WNBA. "Ha sido increíblemente frustrante", admitió Clark, que no juega desde el 15 de julio.

Lucha por la igualdad

La WNBA ofreció un límite salarial de 5,65 millones de dólares por franquicia para la temporada 2026, lo que supondría un salario medio de 535.000 dólares por jugadora. Aunque se trata de un aumento significativo respecto a la situación actual (1,5 millones), el sindicato de jugadoras quiere más.

En el All-Star del año 2025, las jugadoras aparecieron con camisetas negras y el siguiente mensaje: 'Pay Us What You Owe Us' (Pagadnos lo que nos debéis), para mostrar su malestar por el bloqueo de las negociaciones. Debe llegarse a un acuerdo el próximo 10 de marzo, pues el inicio del próximo curso, previsto para el 8 de mayo, podría estar en peligro.

Caitlin Clark, máxima anotadora histórica del baloncesto femenino y masculino de la NCAA / Agencias

"Estamos en el momento más importante de la historia de la WNBA, no lo podemos negar. Todos lo saben y todos los que ocupan puestos de responsabilidad tienen una verdadera responsabilidad, e incluso yo misma, de asegurarnos de que este deporte siga en un excelente momento de cara al futuro, con el convenio colectivo y cuidando de nuestras jugadoras", lanzó Caitlin Clark en octubre.