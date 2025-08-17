Caio Pacheco brilla con Brasil mientras el Leyma lo echa de menos

El Leyma Coruña regresa esta semana al trabajo para comenzar a dar forma a un proyecto, el de Carles Marco, que ya tiene a todas sus piezas, pero que no podrá contar con ellas desde el primer día. El conjunto naranja estará pendiente de los entrenamientos en el Coliseum estos días, pero también tendrá un ojo pegado al monitor para seguir los resultados de Caio Pacheco y Macachi Braz, los dos jugadores naranjas concentrados con sus selecciones para los torneos continentales.

Caio Pacheco se ha salido con la selección de Brasil este verano en la preparación para el AmeriCup, especialmente en la gira que el combinado carioca realizó por Asia. Metió 33 puntos contra Montenegro y 27 ante el Quandong, dos actuaciones estelares en un verano en el que destacó como un referente ofensivo de su equipo.

Brasil afronta estos días la Copa Latina, la última competición en la que deberá cerrar su convocatoria para el AmeriCup. Actualmente, tiene trece jugadores en la lista, que deberán ser doce de cara al torneo americano, que arranca este viernes. Los brasileños se estrenan el sábado contra Uruguay. En caso de confirmarse su presencia en el torneo, Pacheco no quedaría libre de compromisos hasta, por lo menos, el 27 de agosto. Además de a Uruguay, Brasil se mide a Bahamas y Estados Unidos en la fase de grupos. Pasan a cuartos de final los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros de los tres encuadres que conforman la competición, por lo que es muy probable que Pacheco alcance las fases eliminatorias.

Braz en el Afrobasket

Mientras Caio Pacheco, uno de los pilares del nuevo Leyma, espera formar parte del AmeriCup, Macachi Braz ya inició el Afrobasket con Angola. El jugador angoleño coincide en el torneo africano con Román Gómez, técnico ayudante en el Leyma que está ejerciendo ese mismo rol en la selección de Angola. Por el momento, están invictos en la fase de grupos, con tres victorias. Braz ejerce un rol de rotación, pero llegó a sumar 8 puntos, 3 rebotes y una asistencia en el debut contra Libia. Cuando termine su paso por el torneo africano, afrontará con el Leyma su primera experiencia en el baloncesto español. El curso pasado milito en el Galomar, colista en la Primera División de Portugal.

Carles Marco trabajará en estos primeros días con nueve piezas del primer equipo. El técnico no espera más incorporaciones, aunque no se cierra a una posible guinda para su proyecto. Completará las sesiones de entrenamiento, especialmente estas en las que le faltarán efectivos, con jugadores de la cantera y los vinculados del Xiria de Carballo. El Leyma inicia esta semana un nuevo camino a la espera de contar, próximamente, con sus internacionales.