'Cagancho', el Mourinho de Florentino para el basket

"Laporta pasa del baloncesto" y "a Florentino no le interesa el baloncesto" son dos mantras que se repiten en el Barça y en el Real Madrid cuando las cosas no salen en el baloncesto, el único deporte capaz de crear crisis en los clubs que se asemejan en mucha menor medida a las del fútbol. Tras varios años gloriosos en el bando blanco, esta temporada han vuelto las vacas flacas a Concha Espina.

El presidente electo del Barça y el máximo mandatario blanco difieren bastante en la gestión de las crisis. Laporta es valiente y arriesga, como lo demostró en su día al nombrar a Pep Guardiola como entrenador o al confiar en Hansi Flick tras las malas experiencias, aunque a veces también recurre al pasado, como ha sucedido con Xavi Pascual en el banquillo.

El pasado y Florentino están íntimamente ligados en casi todas sus decisiones. En los malos momentos, recurrió con enorme éxito al regreso al banquillo de Zinedine Zidane y, años después, de Carlo Ancelotti. Ahora trata de repetir la historia con el anuncio de Jose Mourinho como entrenador 13 años después de su marcha. En tres temporadas, ganó una Liga, una Copa y una Supercopa.

Sergio Rodríguez tan solo ha aguantado una temporada como director deportivo blanco / EFE

El presidente del Madrid ha demostrado que sus líneas maestras en el baloncesto son las mismas, con el anuncio de que el controvertido Juan Carlos Sánchez vuelve un año después para reorganizar el baloncesto. Conocido como 'Cagancho' en los mentideros baloncestísticos, fue el artífice de las dos Euroligas con Pablo Laso en el banquillo y de la de Chus Mateo. No obstante, sus malas artes con el vitoriano lo dejaron 'marcado' para la afición.

Un detalle curioso es que, antes de su marcha, el empresario madrileño avaló el fichaje de Sergio Scariolo como entrenador. Por tanto, todo apunta a que su vuelta sería una muestra más de que Florentino concede otra oportunidad al técnico italiano tras saldar con tres finales y sin títulos su primera temporada, lastrada en la recta final por las lesiones de los interiores Walter Tavares (sobre todo), Usman Garuba y Alex Len.

La vuelta de Juan Carlos Sánchez coincide con la dimisión de Sergio Rodríguez como director deportivo y de su asesor en el tema de fichajes, el lituano Martynas Pocius. Eso de retirarse y adquirir obligaciones tan importantes de inmediato no suele acabar bien. Y si no, que se lo pregunten a Juan Carlos Navarro en el Barça. Es triste que mitos tengan que vivir estos malos trances. Lo lógico sería formarse unos años y después, adelante.

Sergio Scariolo ha estado al borde de la destitución / EFE

El terremoto blanco aumenta con la confirmación de que no seguirán Trey Lyles, Chuma Okeke, Alex Len, David Krämer ni Izan Almansa, mientras que Usman Garuba se perderá casi toda la temporada que viene y Sergio Llull sigue a la espera de novedades, ya que acaba contrato este 30 de junio. Es decir, otra revolución tras la del verano pasado.

Juan Carlos Sánchez tendrá que exhibir sus dotes una vez más, ya que tan solo Campazzo, el gran acierto de Andrés Feliz, un Gaby Deck que será español en breve y Tavares parecen valores seguros. Quizá haya que sumarles a Abalde (el 'chico para todo' del Madrid) y un Theo Maledon en clara progresión. Mientras, el Barça pelea por la Liga Endesa en una mala temporada y no tiene entrenador para la próxima temporada. Cosas del baloncesto.