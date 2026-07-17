Cabarrot, exultante: “He elegido el Madrid porque es el club más grande”

El francés Timothy Luwaw-Cabarrot se mostró entusiasmado de haber dado el salto del Kosner Baskonia al Real Madrid las dos próximas temporadas. El francés, máximo anotador de la Liga Endesa, aseguró sin rubor que “he elegido el Madrid porque es uno de los clubs más grandes del mundo, si no el más grande”, decía en declaraciones a Madrid TV.

“Quería quedarme en España y creo que esta es la mejor opción para mí. Tengo amigos cercanos que han jugado aquí y me dijeron que no tenía que pensarlo mucho. El Real Madrid era la mejor opción para mí y eso es básicamente por lo que lo elegí”, explicó.

“Estar aquí significa mucho. Este club ha ganado muchas cosas. Estoy muy emocionado de estar aquí, formar parte de esta familia y espero ganar tanto como sea posible”,dijo el francés.

Su aportación

"Diría que, ahora que tengo 31 años, he alcanzado este momento en el que experiencia y habilidad, más las capacidades que tengo, están en su punto perfecto. Estoy en mis mejores años y eso es lo que voy a aportar al Real Madrid: habilidades físicas, técnicas, de tiro y mi experiencia. Y también he alcanzado este punto de mi carrera en el que quiero ganar. Y mi corazón, eso es lo que estoy aportando”.

Ambición compartida

“Quiero ganar lo máximo posible. Este club quiere ganar y yo también quiero ganar. Diría que mis metas personales van de la mano con el equipo y lo que quiero es ganar lo máximo posible”.

Un equipo único

“Hay una atmósfera de ganar aquí que, desde que llegué a Europa, no he vivido. Quiero aprender de los mejores y de la gente que ha ganado. Así que no dudé en venir aquí. Quiero aprender de los que ya han ganado antes”.

Trabajar con Pedro Martínez

“Tengo muchas ganas. Es el único que ha ganado el premio de entrenador del año en la Liga y en la Euroliga. Los jugadores que juegan para él parecen disfrutarlo y están ganando. Está teniendo éxito. Me gustó la forma como jugó el año pasado con el Valencia Basket y estoy muy emocionado de aprender de él”.

Su momento

“Creo que es el momento perfecto para combinar todo lo que tengo: experiencia con la selección, en Eurobasket, Juegos Olímpicos… Hay muchas cosas que he experimentado. Junto con mis habilidades físicas, estoy en mi prime, en mi momento perfecto”.

Mensaje al madridismo

“Hola a todos, soy Timothé Luwawu-Cabarrot, estoy muy emocionado de estar aquí y no puedo esperar más para conoceros. Estoy aquí para ganar. Voy a darlo todo, de corazón. Estoy cien por cien comprometido y no puedo esperar más para conoceros”