Butler somete a los Lakers de Doncic

Los Golden State Warriors, al son del legendario Stephen Curry y con un brillante partido de Jimmy Butler, sometieron a Los Angeles Lakers a un amargo arranque de temporada para el equipo encabezado por Luka Doncic (119-109).

Doncic (43 puntos, 9 asistencias y 12 rebotes) afrontó su primer partido del curso con la camiseta del equipo más glamuroso de EE. UU. como máxima estrella, aunque prácticamente solo en las jugadas. Sintió la ausencia de su compañero LeBron James, quien se pierde el inicio de temporada por un problema de ciática.

Los Lakers cerraron la primera mitad cinco puntos por debajo de los Warriors, a pesar de las acciones de Doncic, que comenzó el duelo con su habitual fórmula ofensiva para anotar el mayor número posible de puntos y desestabilizar al rival.

Aunque solo sumó 10 puntos en los primeros minutos del partido, la estrella eslovena sirvió de trampolín para algunos de sus compañeros, encestando sus dos primeros triples de la temporada en un primer tiempo que ayudó a recortar distancias, pese a mantenerse casi todo momento por detrás del rival.

LOS ANGELES (United States), 22/10/2025.- Golden State Warriors guard Stephen Curry (R) gets defensive against Los Angeles Lakers forward Luka Doncic (L) during the first half of the NBA game between the Golden State Warriors and the Los Angeles Lakers in Los Angeles, California, 21 October 2025. (Baloncesto) EFE/EPA/ALLISON DINNER SHUTTERSTOCK OUT / ALLISON DINNER / EFE

Si bien no fue la mejor noche para Doncic, pese a coronarse como el máximo anotador del encuentro, logró despertar al conjunto angelino en el segundo tiempo, que fue clave para recortar puntos frente al rival.

Austin Reaves tampoco estuvo fino, con 26 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes, en unos Lakers que solo convirtieron el 54,5 % de sus tiros de campo.

En cambio, los Warriors ofrecieron un recital de puntería con un fantástico 26 de 29 en tiros (89,7 %), siendo Jimmy Butler el máximo anotador del conjunto de San Francisco con 31 puntos y 5 rebotes.

Con un amargo comienzo, los Lakers tropiezan en el inicio de su nueva era y en sus aspiraciones de alzarse con el anillo de campeones, mientras que los Warriors confirman que su dinastía sigue con hambre de gloria.