Butler se 'borra' en Miami y la vuelve a liar con este gesto

Los Miami Heat consiguieron este miércoles la victoria ante los Golden State Warriors por 110-96 en un partido marcado por las bajas, como las de Stephen Curry, Draymond Green, Al Horford y Jimmy Butler, las estrellas que no estuvieron sobre la pista del Kaseya Center de Miami.

En el partido, Norman Powell firmó 17 de sus 25 puntos en un cuarto período espectacular y dirigió la victoria del equipo de Erik Spoelstra con diez de catorce en tiros de campo y cuatro de siete en triples.

Y, de hecho, la noticia estuvo fuera del rectángulo. Butler, con una distensión lumbar, dejó en el aire hasta el último momento su participación en el partido, pero finalmente se perdió el posible reencuentro con la franquicia que dejó el año pasado entre polémicas. La volvió a 'liar' con sus excompañeros, y es que se viralizó un vídeo en el que negó el saludo a sus excompañeros de la franquicia de Florida tras el partido, y se fue directamente a vestuarios.

El alero de 36 años forzó su salida de los Heat esta pasada ventana de transferencias hasta el punto de no participar en los entrenamientos y no le sentó bien perder en su regreso a la ciudad mágica. Muchos aficionados han criticado su actitud, aunque no es la primera vez que está en el foco de la polémica.

"Nunca más te pasaré el balón", fue la frase de Butler contra su compañero Buddy Hield tras una pérdida que se viralizó la semana pasada. Hace unos días el propio Butler y Draymond Green ya habían ventilado públicamente algún malestar entre compañeros señalando que no estaban convencidos si todos estaban haciendo lo suficiente para ganar. Butler anotó 33 puntos en 38 minutos en la derrota 121-113 sufrida por los Warriors en Orlando y criticó las pérdidas de balón como el gran punto a mejorar en los Warriors, incluso para él mismo.

“Siempre he sido alguien que lidera con el ejemplo, así que si yo estoy perdiendo el balón, supongo que eso le da a todos los demás el derecho de perderlo también... Tenemos que volver a preocuparnos por cada posesión, y eso definitivamente va a empezar conmigo no perdiendo el balón”, dijo ante los medios tras el partido. Butler, como suele ser habitual, no saltó a la pista en el segundo partido de un 'back to back' para evitar sobrecargas.