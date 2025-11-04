Bursaspor - Joventut: Horario y dónde ver el partido de la Liga de Campeones de Baloncesto

Bursaspor y Joventut se enfrentan este miércoles 5 de noviembre en el Tofas Arena en el partido de la nueva jornada de la Liga de Campeones de Baloncesto 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Bursaspor - Joventut y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Dusan Alimpijevic llegará a la disputa tras perder contra el Joventut (94-67), perder contra el Cholet (84-72) y perder contra el Hapoel Holon (84-74). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 4 del Grupo C con 0 victorias, 3 derrotas y -49 en el diferencial de anotaciones.

Por su parte, los comandados por Daniel Miret registraron una victoria sobre el Bursaspor (94-67), una victoria sobre el Hapoel Holon (81-65) y una victoria sobre el Cholet (91-73), posicionándose consecuentemente en el primer lugar de la clasificación con 3 victorias, 0 derrotas y +61 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL BURSASPOR - JOVENTUT DE LA LIGA DE CAMPEONES DE BALONCESTO

El partido entre Bursaspor y Joventut, correspondiente a la nueva jornada de la Liga de Campeones de Baloncesto, se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BURSASPOR - JOVENTUT DE LA LIGA DE CAMPEONES DE BALONCESTO

En España, el partido de la Liga de Campeones de Baloncesto entre Bursaspor y Joventut se podrá ver en directo y online a través de DAZN y Esport3.

También puedes seguir toda la jornada de la Liga de Campeones de Baloncesto a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.