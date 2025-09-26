Burgos: "Presión no, llevamos años siendo el rival a batir"

El entrenador del primer equipo femenino del Valencia Basket, Rubén Burgos, reconoció este viernes que ser el favorito en la Supercopa LF Endesa que se disputa este fin de semana en Huesca no les añade una presión extra. "Ser favoritas no es una carga, es una responsabilidad. No sentimos presión porque llevamos años siendo el rival a batir", afirmó el técnico.

Valoración

Es el final de la pretemporada, que ha ido bien, a nivel individual ayudando a las jugadoras, mejorando rendimientos, cuidando temas de salud, pero el estado físico es bueno, las nuevas se están adaptando al día a día.

Supercopa

Es nuestra sexta participación, tres títulos y dos seguidos y nos hemos preparado como cada año, tenemos poca información de los equipos, salvo algún amistoso. Venimos de ganar las últimas ligas, pero lo que depende de nosotras es el trabajo diario y veremos dónde la competición nos pone.

Semifinal

No puedo opinar mucho sobre la situación del Salamanca, es un placer volvernos a encontrar, disfrutamos mucho de esos enfrentamientos. Me gusta coincidir con Anna, valenciana y excelente entrenadora. En pretemporada los equipos cambian de un día para otro. Tienen mucha anotación exterior, juegan con mucho ritmo, tendremos que estar a la altura e intentar imponer nuestras capacidades.

Favoritismo

Quiero pensar que no tendremos presión, llevamos años siendo el rival a batir, recuerdo las visitas a otros campos y parecía desde el principio que éramos un equipo histórico. Hemos conseguido los objetivos muy rápidamente y cuando vienen las jugadoras sabe lo que representa. Ayuda al staff, a la hora de pedir el 100% de cada una, todas nos lo van a poner difícil.

Juego interior

Lo primero es diferente el juego interior, han salido unas, han llegado otras e intentaremos que sea el mejor juego interior posible. Awa tiene 19 años, con un talento importante pero en formación, queremos ayudarla a que alcance su mejor nivel.

Rivales de Supercopa

Hay otros cuatro equipos junto al Girona que mejor rendimiento tuvimos, pero todos hemos cambiado. Zaragoza llega bien por la previa de la Euroliga.

Pretemporada

Pretendemos que cada una esté al mejor nivel que pueda ahora mismo, se trata de ir sumando jugadoras para construir un mejor grupo. La progresión ha sido buena.

Raquel Carrera

Era un proceso individual para unas molestias, dos semanas de preparación física de algo de basket, se ha incorporado al grupo, competirá con un control de minutaje, pero está apta para competir, su evolución ha sido bastante controlada y de momento, satisfactoria.

Apostamos por un estilo de juego que se adapte mejor a las jóvenes, queremos más intensidad, más ritmo de juego, queremos adaptarnos a ese baloncesto y estamos en ese proceso. Nos gusta ese día a día, tienen buena mentalidad.

Fiebich

He intentado prestarle apoyo, los servicios médicos están en contacto, está descansando con la preparación adecuada para ello. Con Leo hay un plan que está siguiendo y esperemos que le ayude a estar aquí tanto física como mentalmente para incorporarse al equipo.

Vía: Superdeporte