Los Bulls despiden a Jaden Ivey tras sus comentarios homófobos

Los Chicago Bulls han decidido cortar a Jaden Ivey después de la enorme polémica generada por unas declaraciones en un directo de Instagram y por varios testimonios recientes sobre su fe. El caso ha sacudido a la NBA porque el base no solo cargó contra referentes como Stephen Curry, LeBron James y Michael Jordan, sino que también lanzó un mensaje contra el colectivo LGTBI+ y expuso un relato personal sobre su pasado, sus adicciones y el momento en el que, según él, cambió por completo su vida.

La parte más impactante de su discurso llegó cuando puso en cuestión la fe de Curry y rebajó la importancia de los éxitos deportivos de las grandes leyendas. Ivey aseguró: “Ahí es donde mucha gente no conoce al verdadero Jesús. Por eso está Steph Curry y todos creen que es cristiano. Yo no creo que lo sea. No conoce a Jesús, y rezo para que llegue a la verdad. Que él y su familia se salven en el nombre de Jesús. Porque nada de eso importará. En el Día del Juicio, todos esos anillos que tiene, todos los anillos que tiene LeBron, todos los anillos que tiene Michael Jordan, no importarán”. En su reflexión fue todavía más lejos al vincular la salvación únicamente al conocimiento de Jesús y al situar por encima de cualquier éxito deportivo su visión religiosa.

Ataque homófobo

fue su mensaje sobre el 'Pride Month' y la visibilidad del colectivo en la NBA. Ivey criticó que la competición y la sociedad den espacio a estas celebraciones: “Venid a uniros a nosotros en el Mes del Orgullo para celebrar algo inmoral”, ironizaba el escolta. También insistió en que el mundo “proclama” ese mensaje en las calles y en las vallas publicitarias, contraponiéndolo a lo que él considera la “rectitud”. Sus palabras fueron interpretadas como un ataque directo al colectivo LGTBI+ y acabaron precipitando que los Bulls decidieran cortarlo del equipo.

Jaden Ivey, en un partido con los Bulls / NBA

El orígen de todo

Más allá de la polémica, Ivey situó el gran punto de inflexión en su vida tras un duelo ante los Nuggets en Denver. El jugador explicó que, después de aquel momento, se quedó solo en el coche y mantuvo una conversación íntima con Dios en medio de una profunda crisis interior. “Señor, sé que no puedo hacer esto sin ti”, relató sobre aquel instante, antes de admitir que arrastraba una sensación de vacío desde hacía semanas. En ese proceso terminó pronunciando la frase que, según su testimonio, marcó su transformación: “Dios, me rindo. Me rindo por completo. Te necesito. Necesito Tu paz. Necesito Tu amor”. Un episodio que Ivey presenta como el momento en el que dejó atrás su vida anterior y abrazó de lleno su fe, aunque sus declaraciones posteriores han terminado por costarle su sitio en los Bulls.

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Ivey también ha relatado a lo largo de este tiempo que arrastró durante años un pasado marcado por trauma, abuso, pornografía, alcohol y fiestas. En ese proceso personal sitúa un punto de inflexión muy concreto, cuando aseguró haber roto con su antigua vida para abrazar su fe