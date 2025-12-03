Baloncesto
La bufanda del Bàsquet Girona que une a los abonados del equipo masculino y femenino
La propiedad del club hace un gesto de agradecimiento a los abonados con un regalo que representa los colores y la unidad de ambos equipos
Este fin de semana, el Bàsquet Girona entregará a sus abonados y abonadas un regalo exclusivo para celebrar la unificación del club y agradecer su compromiso: la nueva bufanda reversible , un símbolo que representa la unión de ambos equipos y del sentimiento gerundense compartido. La pieza –roja por lo masculino y negra por lo femenino– sintetiza el relato de la temporada: "dos equipos, dos voces, un solo sentimiento".
La iniciativa surge directamente de la propiedad del club , que quería hacer “algo especial para homenajear la unificación” y reforzar el vínculo con todas las familias que forman parte de Fontajau. En las últimas semanas, la bufanda ya ha aparecido de forma orgánica en varios partidos, tanto en manos del presidente como de jugadores, jugadoras y staff, generando curiosidad y un creciente sentimiento de identidad colectiva.
La bufanda presenta dos caras , cada una con el lema “Som-hi Girona”, una en rojo, en representación del equipo mascuilno, y la otra, en rojo, del equipo femenino. Esta doble identidad expresa, según declaraciones del presidente Marc Gasol, que “las voces, los colores y sentimientos que conviven en Girona comparten un mismo objetivo: animar, amar el baloncesto gerundense y sentirnos parte de una misma comunidad”.
Recogida de forma presencial
La bufanda reversible se podrá recoger exclusivamente de forma presencial durante los partidos del fin de semana, el sábado 6 de diciembre (18 h. – 20 h.) y el domingo 7 de diciembre (16 h. – 17 h.) La recogida se hará en el stand habilitado en la Fan Zone , donde cada abonado deberá mostrar el código QR generado automáticamente en la aplicación oficial del club. El código QR estará habilitado en la aplicación el fin de semana.
