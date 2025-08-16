Una buena primera mitad de España no fue suficiente para ganar a Francia

España dejó escapar una renta de 16 puntos al descanso ante Francia en el París-Bercy, para acabar cayendo por segundo encuentro consecutivo ante Francia (78-73) en un duelo donde los de Scariolo no supo mantener el control (23 pérdidas), para acabar superados por una Francia más acertada. A las bajas Aldama, Díaz y Brizuela, se añadió las de Abalde y Saint-Supery. Preocupante.

FRA-ESP Amistoso FRA 78 73 ESP Alineaciones Francia, 78 (12+16+30+20):Strazel (10), Coulibaly (13), Okobo (6), Yabusele (5), Jaiteh (13)-cinco inicial-, Francisco (9), Hifi (0), Luwawu-Cabarrot (2), Cordinier (6), Maledon (9), Hoard (8), Sarr (2). España, 73 (21+23+20+9): De Larrea (4), Abalde (3), López-Arostegui (3), Juancho Hernangómez (4), Willy H. (15)-cinco inicial-Puerto (7), Pradilla (9), Saint-Supery (3), Ferrando (0), Nogués (0), Yusta (19), Parra (4), Sima (2).

España empezaba el duelo en París con la inoportuna lesión de Abalde, que se iba al banquillo tras anotar un triple, el primero de España, aunque el ritmo era de Francia, muy intensa, pero los de Scariolo respondiendo con rápidos contraataques (5-6). Willy se fajaba en el rebote ofensivo, y sacaba rédito con una España presentando batalla, muy activa en su campo, y con muy buena defensa que le permitía tomar su primera ventaja ante una Francia que no se encontraba cómoda con su ataque (7-14).

Scariolo movía el banquillo, ya con un quinteto totalmente nuevo mediado el primer cuarto. Había que mantener esa intensidad defensiva y requería piernas frescas con Pradilla, Saint-Supery, Yusta, Parra y Sima. Triples consecutivos de Saint-Supéry y Yusta le daban una renta de 13 a España (7-20), muy cómoda en el primer cuarto y muy centrada en ambos lados del campo.

Willy empezó bien el duelo, muy intenso y luchando por el rebote ofensivo / FEB

Theo Maledon, el nuevo fichaje del Madrid, rompía la sequía francesa en el primer despiste defensivo español (10-20) mientras Saint-Supéry dejaba el duelo tras una torcedura de tobillo y volvía De Larrea. Primer cuarto de dominio español aunque con dos jugadores ‘tocados’ a las primeras de cambio (12-21).

Francia aprierta pero España no cede

Francia entró en el segundo cuarto con más ímpetu, y un triple de Sylvain Francisco obligaba pronto a Scariolo a parar el duelo (17-23). Scariolo daba minutos a Guillem Ferrando y también aparición de Puerto. Buena reacción española, que recuperaba el control con tres tiros libres de López-Arostegui (17-28). Francia no estaba acertada en el triple y su defensa agresiva llevaba a Jaiteh al banquillo con tres faltas, y sin Poirier, que se lesionó en Badalona y podría perderse el Eurobasket.

Juancho Hernangómez, luchando por un rebote con Yabusele / FEB

Era momento de tener paciencia en ataque, sacando faltas al cuadro galo y tratar de mantener el control del duelo a base de tiros libres (23-34). Francia buscaba acelerar el partido con acciones veloces de Francisco y se acercaban tras triple de Coulibaly (28-36), pero los de Scariolo no cedían para incluso abrir la renta a 12 (28-40). Un triplazo de Josep Puerto, el mejor del primer tiempo (13), abría la renta a 16 (28-44), en una gran primer mitad para España controlando los rebotes ofensivos galos (4)..

En la reanudación, Francia salió como un vendaval tratando de cambiar la dinámica, pero con Jaiteh cometiendo su cuarta falta (34-46) y Sarr cogía el puesto de 'cinco' que acercaba a su equipo (36-46). Francia ponía dos marchas más y los locales se crecían obligando a Scariolo a parar el duelo con un parcial de 10-2 (38-46).

España se atasca

Dos triples de Coulibaly consecutivos acercaba a dos a Francia (44-46) que despertaba el Paris-Bercy con España perdiendo toda la iniciativa que tuvo en la primera mitad (48-51). Yusta, el más acertado de España, respondía desde el triple para dar aire al equipo español, muy sometido a la agresividad francesa (48-54).

Buena defensa en la primera mitad, aunque en el tercer cuarto flojeó permitiendo la recuperación francesa / FEB

Aunque lejos de caer en la encerrona local, Pradilla respondía con un 2+1 para dar aire a España (52-61) y que incluso recuperaba la decena de renta (53-63) con el jugador del Valencia Basket como gran protagonista del cuarto aunque cometía su cuarta falta con técnica incluida (57-64) y con Isaac Nogués debutando con la Absoluta al final del tercer cuarto (58-64).

Francia se encontraba cómoda y un triple de Yabusele y una bandeja fácil de Francisco volvía a meter a los franceses en el marcador (63-64). España, con buena defensa, lograba recuperar un par de balones sin dejar a los galos ponerse por delante (65-67 a 6:59 del final). Aunque duró poco. Jaiteh igualaba el duelo a 67 y Scariolo tuvo que parar el partido casi a la desesperada.

Francia volvía a dominar el rebote ofensivo y se ponía por primera vez por delante con tiros libres de Hoard (69-67). Francia metió la directa (73-67) y a pesar de tratar de volver al encuentro, un triple de Stratzel dejaba el duelo sentenciado (78-73).