"Si hacemos un buen partido tendremos muchas opciones de ganar"

El técnico del Cazoo Baskonia confía en que su equipo ofrecerá la mejor versión de la temporada para ganar al Olympiacos "Se trata de competir los 40 minutos. Tendremos momentos de mucha dificultad pero podemos hacer lo mismo con el rival”, aseguró el técnico

El entrenador de Cazoo Baskonia, Joan Peñarroya, incidió en que su equipo no debe cambiar su estilo ante el Olympiacos y anunció que los azulgranas no jugarán un partido a 60 puntos, “porque ese Baskonia no existe esta temporada”.

A pesar de todo, el catalán dijo en rueda de prensa que su plantilla tiene que defender y evitar canastas fáciles del rival, pero también jugar al estilo que le ha llevado hasta esta posibilidad de entrar en los “playoffs”.

Admitió que “no hay partido más complicado en esta Euroliga que jugar en El Pireo ante el líder”, pero reivindicó que se han ganado el derecho a jugar este encuentro, partir de las 20.00 horas de este jueves.

Con opciones de ganar

“Es el rival más difícil pero tenemos la conciencia clara de que si hacemos un buen partido tendremos nuestras opciones de ganar”, aseguró el técnico, que destacó la “estadística brutal” de los griegos en los primeros cuartos: “Gana muchos y por mucha diferencia pero se trata de competir los 40 minutos. Tendremos momentos de mucha dificultad pero podemos hacer lo mismo con el rival”.

“Iremos a buscar un partido duro, que sea una montaña rusa y que podamos poner en problemas a la teórica mejor defensa de la competición”, manifestó el preparador baskonista que no duda de que el Olympiacos irá a por el primer puesto.

“Van a querer ganar, ningún equipo juega para no ganar, incluso los que no se juegan nada querrán ganar”, afirmó Joan Peñarroya, que apuntó que en el vestuario todo el mundo es consciente de la trascendencia del partido.

“Llevamos 33 jornadas ahí, no pensamos en otra cosa que en jugar el playoff y no nos vamos a quedar contentos si no lo hacemos”, apuntó el técnico. “No dependemos de ningún jugador en concreto, pero si muchos jugadores se acercan a su mejor versión, tendremos muchas más opciones”, reconoció.