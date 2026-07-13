Bryan Gates, entrenador ayudante de los Philadelphia 76ers: "Jaylen Brown está a punto de alcanzar su máximo potencial"

Finalizada la temporada y dejado a un lado el estrés de la competición, entrenadores y jugadores de la NBA aprovechan el verano para descansar un poco, probar nuevas experiencias y empezar a preparar la próxima temporada. Bryan Gates (Alaska, 1973), entrenador ayudante de los Philadelphia 76ers con más de 15 años de experiencia en la NBA, estos días se encuentra en La Nucía (Alicante), formando parte de la NBA Basketball School La Nucía. Desde allí atendió a este diario para hablar acerca de su trayectoria, el proyecto de los Sixers y los últimos movimientos que ha habido.

¿Qué tal va todo en el campamento?

El campamento está siendo genial. Hay un montón de niños. Es genial que sean de tantos sitios diferentes, son de España, pero también de muchos otros lugares: hay un niño de Sudáfrica, alguien de Catar, un par de niños de Dinamarca... Se lo están pasando bien. Obviamente, a esta edad, cuando los reúnes a todos de diferentes lugares, al principio del campamento necesitan empezar a hacer amigos. Y luego el baloncesto mejora un poco, porque es un deporte de equipo, pero se nota que van progresando día a día.

¿De dónde te viene tu pasión por el baloncesto?

Desde muy pequeño. Siempre he sido alto, desde muy temprana edad. Así que, naturalmente, me empujaron hacia el baloncesto simplemente por ser alto. Y luego dejé de crecer. Pero siempre he querido ser entrenador. Cuando estaba en séptimo curso, de hecho hice un trabajo —que mi madre todavía conserva— en el que me preguntaban: ¿Qué quieres ser de mayor? Y yo respondí: entrenador de la NBA. En mi último año de instituto, eché una mano con el equipo de primer curso, porque estaba cerca de ellos y así me convertí en el entrenador de primer curso. A partir de ahí, seguí adelante.

Foto de familia en La Nucía / NBA Basketball School La Nucía

¿Cómo diste el salto a la NBA? ¿Cómo fue todo?

Empecé como becario; es decir, echaba una mano en un equipo de ligas menores y, poco a poco, fui ascendiendo hasta convertirme en entrenador asistente a tiempo completo. Pasé por un par de ligas más pequeñas, donde adquirí algo de experiencia como entrenador principal, y luego conseguí el trabajo de mis sueños: ser entrenador principal de los Idaho Stampede. Luego, hace 18 años, tuve la oportunidad de unirme a los Sacramento Kings. Y ahora estoy en Philadelphia.

Has formado parte de muchos equipos como Minnesota, Phoenix o Sacramento y, desde 2023, estás en Philadelphia. La temporada 2024-2025 fue quizá la más difícil de estos últimos años, tras muchas temporadas disputando el play-off. ¿Qué aprendiste de esa temporada?

Que tener jugadores en forma realmente ayuda. Tuvimos que lidiar con algunas lesiones, algunas un poco fortuitas. Y creo que nos recuperamos muy bien el año pasado y cogimos el ritmo cuando todos estaban en plena forma. Obviamente, Joel (Embiid) y Tyrese (Maxey) fueron una parte importante de ello. Sabíamos que VJ Edgecombe podía jugar; es un novato muy inteligente y maduro. Creo que eso nos dio un gran impulso, sobre todo en la serie contra Boston.

¿Cuál es la situación del equipo y del proyecto?

El nivel es muy alto. Hemos hecho algunos traspasos fuera de temporada; hemos fichado a Jalen Brown, Anfernee Simmons, Dean Wade y Ariel Hukporti. Hemos cubierto algunas carencias que teníamos. Con la incorporación de Jaylen Brown, nuestras expectativas siempre son altas cuando tenemos jugadores de élite. Creo que la dirección del club ha hecho un buen trabajo y que nuestro entrenador jefe ha sabido cubrir las necesidades de nuestro equipo.

Hay 30 equipos en la NBA y creo que, cuando empiece la pretemporada, entre 15 y 19 tienen expectativas realistas sobre hasta dónde pueden llegar. Creo que tendremos que crecer juntos y aprender, conocernos unos a otros. Pero creo que nuestras expectativas podrían ser tan altas como para aspirar al título. Creo que con los jugadores que tenemos solo necesitamos un poco de tiempo para crear química y para que los nuevos se integren en lo que los que ya están aquí han construido. Y eso simplemente va a llevar algo de tiempo y minutos juntos en la cancha. Pero en cuanto a nuestra situación, creo que está mejor que nunca desde que estamos aquí.

La dirección del club ha hecho un buen trabajo y nuestro entrenador jefe ha sabido cubrir las necesidades de nuestro equipo

¿El traspaso de Jaylen Brown es el paso definitivo para ganar el anillo?

Creo que el paso más importante, el paso definitivo es pasar minutos juntos en la cancha. Tenemos una idea bastante clara y una suposición fundamentada de cómo van a jugar juntos los chicos, pero aún tenemos que encontrar la manera. Como grupo, para que podamos avanzar juntos, eso va a llevar algo de tiempo.

Bryan Gates, dando indicaciones a los jugadores del campus / NBA Basketball School La Nucía

¿Qué ganáis en este traspaso con los Celtics por Paul George?

Con Jaylen tenemos a un jugador con gran capacidad anotadora, un gran defensor y un gran coeficiente intelectual en el juego que está alcanzando su mejor momento. Con la lesión de Jayson Tatum el año pasado, recayeron muchas responsabilidades sobre Jaylen Brown. Boston es un buen equipo, sigue siendo un buen equipo; ficharon a Paul George en el traspaso. Pero creo que Jaylen está a punto de alcanzar su máximo potencial. Entró en el segundo equipo ideal de la liga; creo que quedó sexto en la votación al MVP, así que tuvo un año fabuloso y tuvo un gran impacto en nuestro intento de encontrar una forma de pararlo para ganar esa serie. Y fue difícil. Estamos ilusionados con el futuro de los Sixers.

Estamos ilusionados con el futuro de los Sixers

Joel Embiid y Tyrese Maxey han sido las principales estrellas del equipo hasta este año. ¿Cómo es la química entre ellos?

Tienen muy buena química. Son dos personas estupendas, se quieren mucho, se preocupan mucho el uno del otro y eso se nota en la pista.

¿Cuál podría ser el techo de Tyrese Maxey?

No sé si lo tiene, pero se esfuerza muchísimo por mejorar. No todo el mundo está dispuesto a admitir sus defectos o aquellas cosas en las que puede mejorar, pero él se esfuerza mucho en aquellas cosas en las que necesita mejorar. Una cosa que creo que la gente no valora lo suficiente es lo mucho que se entrega en defensa, lo mucho que aprende y entiende nuestro plan de juego en defensa. Creo que la gente no le da el reconocimiento que se merece por eso. En los tres años que llevamos aquí, ahora que entramos en el cuarto, se puede ver su crecimiento en ese aspecto.

¿Qué jugador que hayas entrenado te ha impresionado más?

Muchos en situaciones muy diferentes. He tenido la suerte de entrenar a siete jugadores seleccionados entre los cinco primeros del Draft. Karl-Anthony Towns, Anthony Davis, ambos en el número uno, y Anthony Edwards; los tres fueron elegidos en el número uno en su año de novatos. Marvin Bagley, en el número dos. Y luego, obviamente, VJ (Edgecombe).

Voy a incluir a VJ en esa categoría porque me ha impresionado, simplemente por el respeto que mostraba cuando llegó, pero también porque creo que hay una gran diferencia entre tener confianza y ser arrogante. Y él tiene un nivel muy alto de confianza sin ser arrogante. Él tuvo una temporada de novato fabulosa. Con Dylan Harper (San Antonio Spurs) como número dos y él como número tres, ambos ayudaron mucho a que sus equipos avanzaran en los playoffs. Y VJ fue una parte fundamental de ello. Se encargó de defender muchos uno contra uno y lo hizo muy bien. VJ es un jugador especial y tenemos suerte de contar con él.

VJ Edgecombe es un jugador especial y tenemos suerte de contar con él

¿Cuál es la opinión general en Estados Unidos sobre el baloncesto europeo?

Nos encanta. Cada vez llegan más jugadores europeos a la NBA. Como entrenador, he tenido a muchos jugadores que se han ido a Europa a jugar. Así que algunos de mis jugadores favoritos a los que he entrenado son Nemanja Bjelica y el serbio Bogdan Bogdanović, Sergio Rodríguez y otro es Juancho Hernangómez. Juancho solía aparecer en mi casa de Minnesota a las seis-siete de la tarde y se quedaba a cenar con nuestra familia.

Yo siempre sigo a esos chicos. Sé que Juancho ganó un campeonato hace un par de años y que se lo está pasando genial en Grecia. Y sé que Sergio ha estado en la directiva del Real Madrid. Cuando eres entrenador de baloncesto, ves bastante NBA durante la temporada. Así que, luego, obviamente me gusta ver todos los campeonatos europeos, vemos la Final Four de la Euroliga y cualquier partido de baloncesto europeo que haya, sobre todo cuando hay jugadores nuestros participando.

Has trabajado con Sergio, Ricky y Juancho. ¿Qué hace que los jugadores españoles sean especiales?

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Los Ricky Rubio, los Sergio, los Gasol, Juancho y su hermano, es evidente lo unido que está ese grupo. Y, como ya hemos comentado con lo de Philadelphia, cuanto más tiempo puedas pasar juntos en la pista, más química se crea. España lo tenía; era increíble ver cómo se preocupaban los unos por los otros y eso se notaba en la pista.