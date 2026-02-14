Brutal tangana en Atenas: Lessort intentó agredir a Baldwin tras pisar el escudo en la celebración

Al Fenerbahçe de Saras Jasikevicius le sale todo. Los turcos siguen imparables en Euroliga, en lo más alto de la clasificación, y ganaron sobre la bocina en una de las pistas más difíciles del continente: el OAKA Arena. Los otomanos, gracias a una canasta increíble de Baldwin, silenciaron Atenas y dejaron tocado a un Panathinaikos que abandona los puestos de playoff.

Tras dar el triunfo a su equipo, Wade Baldwin decidió celebrarlo de una manera provocativa que no gustó nada en el pabellón. El estadounidense se dirigió directamente al centro de la pista, esquivando a sus propios compañeros, y se plantó encima del escudo de los griegos con los brazos cruzados. Buscando la foto. Mathias Lessort perdió los nervios al ver el gesto del jugador rival.

El francés saltó desde el banquillo, vestido con ropa de calle, y empujó a Baldwin totalmente encendido. Fue entonces cuando varios jugadores más entraron en conflicto, formándose una tangana en el centro de la pista durante varios segundos. Sin embargo, el asunto no fue a mayores y los dos equipos abandonaron el OAKA sin aparentes problemas.

Entre los involucrados estuvo Juancho Hernangómez, uno de los mejores del conjunto griego en el partido. El español firmó un doble-doble (18 puntos y 12 rebotes), pero no fue suficiente para sacar una victoria contra el líder. El entrenador de Panathinaikos, Ergin Ataman, no acudió a la rueda de prensa posterior, aunque se justificó como una indisposición.

A Lessort no le sentó muy bien la celebración de Baldwin / EUROLEAGUE

Este sábado, el Fenerbahçe ha reaccionado oficialmente al altercado vivido en Atenas. "Estimados aficionados del Fenerbahçe, no hay de qué preocuparse, todos nuestros jugadores están bien. Se han tomado las precauciones necesarias. Hemos presentado quejas sobre lo sucedido después del partido. Seguiremos la situación. Muchas gracias a nuestros aficionados y a todos los que vinieron a apoyarnos hoy", escribió uno de sus directivos.

El Panathinaikos no pudo contar con su nuevo fichaje, Nigel Hayes Davis, que mejorará todavía más un roster de miedo, que no está consiguiendo los mejores resultados esta temporada. El MVP de la pasada Final Four aterriza de nuevo en la Euroliga tras haber pasado media temporada en la NBA, donde no ha podido destacar y finalmente acabó como agente libre.