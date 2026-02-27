Brutal rajada de Hezonja tras los pitos a Scariolo en Madrid: "No estamos aquí para escuchar esta mierda"

El Real Madrid superó al Bayern de Múnich en el duelo de Euroliga de esta semana, aunque la victoria no fue lo más llamativo del partido. En el Movistar Arena, sucedió algo que todavía no había ocurrido esta temporada: la afición pitó a su propio entrenador. Sergio Scariolo habló en la rueda de prensa posterior al partido, aunque Mario Hezonja fue todavía más contundente.

“No estamos aquí para escuchar esta mierda. Todo el mundo tiene que estar con el equipo. Nosotros estamos dando el máximo para el Real Madrid. Si no te sientes así o no quieres, no sigas, no vienes a los partidos y ya está”, aseguró el croata, que es uno de los firmes defensores del técnico italiano en el vestuario.

Sergio Scariolo, pitado en el Movistar Arena / Kai Forsterling / EFE

“Teníamos muchísima frustración por la Copa. Hemos estado muy jodidos, pero como todos los profesionales hay que levantarse. Estoy orgulloso de cómo hemos salido. Lo más importante es cómo te levantas de esto”, finalizó Hezonja, que volvió a ser clave en la victoria de los blancos en Euroliga. El nivel del ‘Super Mario’ está siendo muy alto en los últimos partidos.

Por el otro lado, el implicado, Sergio Scariolo, no se escondió y valoró también los pitos de la grada. “Precisamente era lo que buscaba en el momento que he asumido toda la responsabilidad. Era evidentemente lo que buscaba, que los jugadores estuviesen protegidos, pero han sido 10 o 15 los que han pitado, obviamente con total libertad de poder expresar creo su decepción por la derrota del domingo”, reconoció.

El técnico italiano también lamentó la marcha de muchos jugadores con sus selecciones por las ventanas FIBA. El Madrid no volverá a jugar hasta el próximo jueves. “La preocupación por la marcha de jugadores la comparto con otros compañeros. Algunos realizan viajes a otros continentes y la recuperación nunca es igual”

El Movistar Arena, un fortín inexpugnable

A todo esto, el Madrid volvió a ganar en casa y ha convertido el Movistar Arena en un auténtico fortín esta temporada. Excepto contra Panathinaikos, los blancos han ganado todos los partidos que han jugado en Madrid en Euroliga. Una estadística brutal, que permite a los de Scariolo situarse en la cuarta plaza de la clasificación.

El próximo partido de los blancos será precisamente contra la Virtus Bolonia, el último verdugo del Barça de Pascual en Euroliga. Los blaugrana no fueron capaces de vencer a domicilio en Italia y han bajado hasta la octava plaza de la tabla, con un balance de 17 victorias y 12 derrotas. Volverán a cruzarse la próxima semana con un italiano por el camino, aunque esta vez será el Olimpia Milano.