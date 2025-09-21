Bronce para Alicia Flórez en el Mundial Femenino de 3x3 sub-23

La selección española sub-23 femenina de baloncesto 3x3 se vuelve de China con un bronce, en el que la taronja Alicia Flórez (cedida al DM Ensino) fue clave, tanto en el último partido ante Japón con cinco puntos, como en el resto del campeonato celebrado en la ciudad china de Xiongan.

La leonesa formó equipo con Bego De Santiago, Marta García y Elena Moreno a las órdenes de Paula Palomares, en una selección que acabó derrotando a Japón por 18-12 en la lucha por el tercer y cuarto puesto, a la que llegó sin la primera de ellas, lesionada en la penúltima ronda contra Francia.

Ese duelo ante las galas trajo la única derrota (17-18) del campeonato para las españolas, además de la lesión de Bego de Santiago.

Invictas hasta semifinales

Fue la única derrota del equipo, que en la fase inicial se deshizo de Chile (21-6), de México (22-11), de Estados Unidos (18-12) y de Filipinas (18-11) antes de derrotar en cuartos de final a la República Checa por un ajustado 21-17.

Elogios de Elisa Aguilar

"La medalla de bronce de la selección femenina U23 de 3x3 pone un brillante broche al verano de selecciones, especialmente en las categorías de formación. Han conseguido sobreponerse a los problemas físicos de esta última jornada de competición y auparse al tercer escalón del podio Mundial. Estamos muy orgullosos de su compromiso y de cómo han defendido la camiseta de España en esta Copa del Mundo de China", señaló al respecto Elisa Aguilar, presidenta del la FEB, en declaraciones difundidas por el ente federativo.

Un nuevo éxito para el baloncesto español y para una Alicia Flórez que viene de ganar la Liga Femenina Endesa con el Valencia Basket y que espera hacer méritos en el DM Ensino para regresar al Roig Arena como local la próxima temporada.

Vía: Superdeporte