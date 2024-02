Brizuela sigue disfrutando del sueño como blaugrana

El escolta del Barça Darío Brizuela, máximo anotador en la victoria azulgrana este viernes en el Stark Arena de Belgrado ante el Estrella Roja (76-85) con 20 puntos, admitió que le "salen las cosas sin pensar un montón de veces" y hoy le "entraba todo".

"Nos ha costado un poco el rebote, pero hemos seguido estando sólidos en defensa que es la clave para correr porque el talento ofensivo lo tenemos. Hoy hemos estado bien, ahora hay que cuidarlo", valoró el jugador donostiarra en declaraciones a pie de pista para Movistar+.

Tras anotar 6 triples en 7 intentos, Brizuela relativizó la importancia de los registros individuales en favor del colectivo: "En este equipo todos somos muy talentosos. Cuando (Grimau) me sienta, sale Laprovittola que es un pedazo de jugador. Hay que ganar el partido. Y si no meto yo, que meta otro, no me importa. Si el equipo gana estoy feliz".

Una pista muy complicada

"Estamos contentos porque no es fácil jugar aquí y hemos hecho un partidazo. Jugar aquí es una experiencia. Es la segunda vez que lo hago y es un campo impresionante, una maravilla. Y si les consigues callar un poco, satisfacción total", bromeó el jugador azulgrana.

Asimismo, Brizuela explicó que, aunque haya notado un salto en el físico de los rivales y un aumento de la dificultad, está "disfrutando" de su temporada de estreno en la Euroliga, una "oportunidad" para la que ha "trabajado toda la vida". "Tenerla con el Barça es un sueño para mí", admitió.

Por otra parte, elogió al pívot Jan Vesely: "Es un buenísimo jugador. Sabe hacer de todo y además es muy buen compañero. Te ayuda mucho y siempre tiene una palabra para ti. Es muy fácil jugar con él, tiene todo el repertorio ofensivo y defensivo".

"Felices por Ricky"

Por último, habló sobre la situación de Ricky Rubio, que el martes empezó a entrenarse con el Barça como parte final de la recuperación de sus problemas de salud mental.

"Le veo muy bien, sonriente. El primer entrenamiento disfrutó mucho y disfrutamos todos, porque es muy divertido verle jugar. Estamos para echarle una mano y ver si se siente bien. La decisión es suya, pero estamos muy felices de que esté con nosotros", afirmó.