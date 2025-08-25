Brizuela: “El equipo tiene alegría y está concentrado, es muy buena señal”

La selección española ya trabaja en Spyros Kyprianou Arena, en Limasol, Chipre, donde se desarrollará el Grupo de España en esta primera fase y con Georgia, en el horizonte, primer rival del conjunto español este jueves, y con la duda en sus filas del azulgrana Shengelia después de conocerse sus problemas de arritmia cardíaca y que le llevó a Barcelona a realizarse pruebas.

El equipo ya está concentrado en el trabajo previo al inicio oficial del torneo, y uno de los más motivados es uno de los jugadores que ha de tener un papel importante en el equipo, el escolta azulgrana, Darío Brizuela, sin duda uno de los hombres que ha de tirar del equipo junto a Santi Aldama, el único NBA del equipo de Scariolo.

“La verdad es que ya tenemos muchas ganas de que llegue el jueves”, dijo Brizuela. “Tenemos alegría y el equipo está muy concentrado, es muy buena señal”, dijo la ‘Mamba vasca’ al que las predicciones tan funestas para España, les produjo, hasta cierta gracia.

España ya ha tomado contacto con la pista de juego donde disputarán la primera fase del Eurobasket 2025 / FEB

No les importa las predicciones del torneo

“La verdad es que nos da igual, es irrelevante para nosotros porque no te da victorias, no te da puntos. Que nos pongan donde quieran ellos y al final, la competición te pone en tu sitio”, aseguró.

El equipo, concentrado ya de cara al torneo que arranca el jueves ante Georgia / FEB

Respecto al grupo que tienen por delante, con Georgia como primer rival, tiene claro que hay que empezar muy fuerte. “Tal como es el campeonato y con el formato que tiene, vamos a jugar el primer partido al cien por cien y estoy seguro que vamos a llegar al jueves muy bien”, comentó.

“El equipo tiene cambios respecto a anteriores torneos pero no hemos de perder nuestra forma de competir. No hemos tenido los mejores resultados en la preparación pero la forma de competir está ahí y si seguimos mejorando, si lo mantenemos, tenemos oportunidades”, finalizó.