Un brillante Baxi Manresa amarga a un Real Madrid frustrado

El Baxi Manresa acabó con una maldición que venía durando 28 años y derrotó al Real Madrid en el Nou Congost por 94-87. Los de Diego Ocampo se apuntaron una última alegría antes de clausurar la temporada liderados por los 16 puntos de Agus Ubal y los 13 tantos y 12 rebotes del también exazulgrana Pierre Oriola. Mario Hezonja firmó otra destacada actuación en ataque (32 puntos), pero no pudo evitar la quinta derrota consecutiva de su equipo en la Liga Endesa.

El Baxi Manresa bordó una primera parte en la que castigó la frágil defensa del Real Madrid así como las grandes carencias de los blancos en el rebote. El fichaje de otro pívot que acompañe a Omer Yurtseven en este próximo play-off es una obligación para que el cuadro de Sergio Scariolo mantenga esa etiqueta de favorito para levantar la Liga Endesa.

El primer cuarto fue igualado, si bien es cierto que un parcial final de 7-1 permitió al conjunto de Diego Ocampo cerrar el asalto inicial con un 26-19 favorable, explicado, en parte, por un 9-2 favorable a los catalanes en la lucha por el rebote. Tanto Agus Ubal como Dani Pérez, en el que fue su último partido con el Baxi Manresa, firmaron siete tantos en el cuarto inicial.

Baxi Manresa y Real Madrid se enfrentan en la jornada 34 de la Liga Endesa / ACB Photo - Joaquim Alberch

Bronca de época de Scariolo

El Real Madrid no reaccionaba, y el Baxi Manresa seguía aprovechando para distanciarse en el marcador. Hubo dos tiempos muertos de Scariolo, tras el 37-26 con un triple de Álex Reyes, y después del 52-33, con dos tiros libres de Ubal que casi situaban el +20. Fue durísimo el italiano con sus jugadores, apelando al escudo ante la imagen tan bochornosa que estaban ofreciendo. Y la bronca resultó. De la mano del de siempre, Mario Hezonja, los blancos despertaron al final, y con una canasta final de Izan Almansa lograron marcharse a vestuarios tan solo ocho puntos por debajo en el electrónico (56-48), en casi la mejor noticia de la primera mitad para los madridistas.

Salieron bien los blancos al tercer cuarto, colocándose a cuatro (56-52), pero hubo una jugada que lo cambió todo. Yurtseven protestó una falta que no le señalaron, y tras llevarse una técnica por protestar, su siguiente comentario a los árbitros le supuso la descalificación directa, a la vez que Scariolo también se llevó otra técnica tras sus quejas desde la banda. El turco se despidió del Nou Congost llevándose la mano a la oreja en una clara provocación al público. Le vino bien al Baxi Manresa para volver a estirar la ventaja, pero Hezonja seguía a lo suyo: tras superar el minuto 25 de encuentro, el Madrid seguía cerca (62-58).

Otra remontada blanca

El Baxi Manresa no se parecía en nada al equipo que brilló en ataque en la primera mitad, y cada canasta costaba un mundo. Tras 29 minutos de partido, el Real Madrid se adelantó por primera vez en el marcador con dos tiros libres de David Kramer (70-71), aunque dos acciones seguidas de Obasohan y Bassas permitieron a los locales entrar al último asalto con una ventaja mínima (74-73).

Agus Ubal, en el partido ante el Real Madrid / Joaquim Alberch

18 segundos de cuarto tardó Scariolo en marcharse del partido expulsado, tras una nueva protesta arbitral que le acarreó al técnico blanco su segunda técnica en el duelo. El Real Madrid trataba de minimizar esas carencias de centímetros colocando una zona defensiva, pero Reyes, con un triple, obligó a Luis Guil a detener el encuentro: los locales volvían a coger carrerilla (83-75).

Pese a ello, el conjunto blanco se volvió a reenganchar con un parcial de 2-10, culminado con dos canastas 'imposibles' de Hezonja (85-85). Fue un final de partido terriblemente emocionante, y con un triple de Marcis Steinbergs y tiros libres de Reyes y Pierre Oriola, Manresa entró a los 90 segundos finales de encuentro con seis puntos de ventaja que podían ser definitivos.

Frustración sin límites

Alberto Abalde reclamó personal en una penetración, y tras hacerla él para frenar el contraataque local, se volvió a llevar otra técnica ante una nueva protesta enérgica. Demasiada frustración en el Real Madrid, más pendiente de los árbitros que del juego en estos últimos días. Se quedó sin tiempo para remontar, y la victoria se quedó en el Nou Congost para terminar la campaña con una última alegría (94-87). Los blancos acumulan cinco derrotas consecutivas en Liga Endesa, y las sensaciones antes de arrancar el play-off por el título no son nada positivas.