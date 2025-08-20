Brancou Badio mete a Senegal en las semifinales del Afrobasket

Cara y cruz para los dos representantes del Valencia Basket en el Afrobasket. Y es que tras la eliminación de Matt Costello con Costa de Marfil en cuartos de final pese al gran partido del taronja, Brancou Badio sí logró clasificar a Senegal para las semifinales tras un nuevo recital del escolta, quien llegó ante Nigeria a los 32 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 29 valoración, en un partido que acabó 75-91.

Badio buscará ahora el billete para la final el próximo sábado ante Mali, quien logró derrotar de forma sorprendente y en la prórroga a Costa de Marfil, en una exhibición desde el 6,75.

Retraso obligado en la pretemporada

Pedro Martínez, por tanto, sabe ya que no podrá contar con Badio para el inicio de la pretemporada el próximo lunes, ya que el jugador no terminará su participación en el Afrobasket hasta el mismo domingo, ya que incluso en el caso de derrota, debería de jugar el último día en la lucha por el tercer y cuarto puesto.

Reuvers, duda por su lesión

Mientras es posible la llegada de Costello, la presencia de Reuvers en los primeros entrenamientos es ahora mismo dudosa, ya que el jugador regresa con una pequeña lesión de su selección, pero con Hungría clasificada para la siguiente fase de clasificación para el Mundial de 2027.