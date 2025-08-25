Brancou Badio, bronce y gran estrella del AfroBasket

Brancou Badio no podrá empezar este lunes la pretemporada con el Valencia Basket, pero visto lo visto en el AfroBasket, llegará en un estado de forma muy por encima de quienes hayan estado de vacaciones las últimas semanas. Y es que a pesar de no poder luchar por el oro tras la derrota de Senegal en las semifinales ante Mali (88-80), el taronja logró liderar a su selección hasta el bronce tras un nuevo recital, al imponerse a Camerún por 72-98 con 18 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 19 créditos de valoración suyos.

El AfroBasket 2025 terminó en Angola con victoria del anfitrión, la primera medalla para el baloncesto de Mali desde 1972 con la plata tras perder la final por 70-43 con los angoleños y el bronce de Senegal como botín taronja de la mano de un Brancou Badio que fue elegido en el Mejor Quinteto del torneo.

El escolta taronja lideró a su selección con dos partidos espectaculares en octavos y cuartos de final y acabó el AfroBasket como el segundo máximo anotador de la competición con 19,9 puntos y el segundo con más triples anotados (3,6 con un 38,5% de eficacia), siendo galardonado como el mejor anotador y triplista del torneo en términos absolutos. A esto añadió 3,9 rebotes, 2,9 asistencias y 1 recuperación para 14,9 créditos de valoración por choque.

Costello, el quinto más valorado

El otro representante taronja en el torneo, el pívot Matt Costello, fue uno de los jugadores más destacados hasta acabar como el quinto jugador más valorado (19,3 créditos) además de acabar en el Top-10 en rebotes (quinto con 7,8 por encuentro) y asistencias (noveno con 4,3 pases de canasta por choque).

Una tarjeta que completó con 12,8 puntos y 1,8 recuperaciones. Fue el mejor de Costa de Marfil para pasar directamente a los cuartos de final como primero de su grupo, pero cayó en cuartos de final ante Mali en la prórroga por 96-102, lo que dejó su participación en el torneo en cuatro partidos y le permitirá estar en el inicio de la pretemporada a partir del lunes 25.