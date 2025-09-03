Braian Angola, el nuevo todoterreno del CB Gran Canaria: "No vine hace dos temporadas porque sentí que el Hapoel Tel Aviv tenía más ambición por jugar la Euroliga"

La tienda oficial del Dreamland Gran Canaria en el Centro Comercial Las Ramblas sirvió de escenario para la puesta en escena del nuevo todoterreno amarillo, Braian Angola, recién llegado de su participación con la selección de Colombia en la AmeriCup, donde tuvo la oportunidad de medirse en la pista al que será su compañero este curso, Nico Brussino, que defendía los colores de la albiceleste, en un encuentro que sirvió al colombiano para entablar una pequeña conversación con él, durante el día anterior al encuentro, en el que le comentó que «me iba a encantar la Isla y que el equipo iba a estar muy bien, que estaba muy contento por ello y la verdad es que yo también lo estoy por poder estar en un equipo tan importante como el Granca».

Ante los rumores durante los dos cursos anteriores en los que se le relacionó como objetivo del club y el cambio de rumbo que le ha llevado esta temporada a convertirse en uno de los fichajes estrella de la entidad claretiana, el exterior amarillo declaró que «la oportunidad no se dio anteriormente, es cierto que hablamos durante las dos últimas temporadas, pero se me presentó la opción de jugar en el Hapoel Tel Aviv, que en ese momento tenían una mayor ambición de cara a poder llegar a jugar en la Euroliga y por esa razón no se dio la oportunidad de venir». «Siempre he querido jugar en España, en la ACB y más en un equipo como el Gran Canaria que siempre está ahí peleando por ganar títulos y soy un jugador al que siempre le gusta ganar y a eso vine», apostilló.

Listo para entrar en acción

Angola se mostró dispuesto a entrar de inmediato en acción en la pretemporada a las órdenes de Jaka Lakovic tras llegar rodado de la AmeriCup: «Mañana termino de hacer las pruebas médicas y ya empezaré a entrenar con el coach, ya tengo el playbook de las jugadas, me toca aprendérmelas lo más pronto posible y espero estar a la par de mis compañeros lo antes posible».

En cuanto a su disponibilidad para jugar en varias posiciones, reiteró que «soy un jugador muy versátil, puedo jugar en todas las posiciones del uno al cuatro o al tres, en realidad estoy a disposición de lo que necesite el entrenador en cada partido, para eso vengo, para ganar muchos partidos».

Destacó las buenas sensaciones en su primera toma de contacto con su nuevo entrenador, Jaka Lakovic, «he hablado con él y sabe que vengo de jugar bastantes minutos en la AmeriCup, que tuve un bagaje bastante fuerte y me dijo que vamos a ir con calma, que la idea es que me vaya poniendo a la par con mis compañeros durante los partidos de pretemporada, aunque el objetivo es que esté a punto para el 5 de octubre, en el inicio de la temporada».

El colombiano valoró positivamente la elección por parte de la entidad claretiana de cambiar la Eurocup por la Basketball Champions League (BCL), afirmando que «el nivel de la BCL está al nivel de la Eurocup o incluso por encima, por la entidad de los equipos que se han incorporado a la competición, además hay que hacer menos viajes, pero va a ser una competencia bastante importante porque todos los equipos participantes están en el top 10 de cada país».

El colombiano estuvo acompañado en su presentación por el director deportivo de la entidad claretiana, Willy Villar, quien dijo del nuevo fichaje que «nos va a aportar la experiencia de haber jugado en Europa con bastante éxito y ofensivamente va a ser un gran arma para el equipo, no sólo porque va a anotar muchos puntos, sino porque también es capaz de asistir, jugar bien el bloqueo directo, jugar en varias posiciones, creo que es uno de los jugadores más completos a los que podíamos acceder».