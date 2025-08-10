Brad Davison, protagonista del último regreso al HLA

En silencio pero sin dejar de trabajar. Así está siendo el verano en la secretaría técnica del HLA Alicante. La nueva plantilla parecía desierta, pero en los últimos días se están oficializando los primeros movimientos y la ilusión empieza a aparecer. El objetivo no es más que revertir errores del pasado y evitar debacles como la del principio de temporada anterior. En el apartado de renovaciones se ha apostado por la continuidad de dos pesos pesados, Mwema y Larsen.

Aterrizó Mike Torres en Alicante, así como Alex Jordá y Jordan Walker, pero los titulares y la gran sorpresa llegó en forma de Brad Davison. El escolta norteamericano vivirá su segunda etapa en el Lucentum y se suma a una nómina de 20 nombres históricos que decidieron volver al HLA.

Para observar el primer jugador que llevó a cabo un viaje de ida y vuelta con regreso a Alicante hay que retroceder hasta 1998. En 1994 la directiva del Club de Baloncesto Miguel Hérnández decidió crear un nuevo club con la denominación Club Baloncesto Lucentum-Alicante y en su primera temporada, José María Moreno formaba parte de la plantilla. En 1998 volvió y fue partícipe del primer y segundo ascenso del club a la élite del baloncesto español. Coincidió con Javi Moltó, quien también tuvo dos etapas en el club, la primera de 1994 a 1996 y la segunda de 1998 a 1999.

El siguiente fue Quincy Lewis. El alero americano que disputó cuatro temporadas en la NBA tuvo dos etapas en el Lucentum, pero en la segunda el rendimiento no fue el mismo y el equipo descendió de categoría en 2007. Mario García hizo lo propio, pero sin pena ni gloria. Con el Etosa Alicante firmó un ascenso y un descenso pero sin tener un papel clave en ningún momento durante su andadura en el club alicantino. Sumó 24 puntos en 13 partidos durante su última temporada.

El que sí fue un fichaje ilusionante para la afición lucentina fue Jorge García. Formó parte de la plantilla del primer ascenso a la ACB y siete años más tarde volvió como fichaje estrella al club. Consiguió otro ascenso en la temporada 2008-2009 y se despidió una temporada más tarde. En el ascenso de su segunda etapa coincidió con otro que tuvo un gran paso por el Lucentum, Berni Hernández. El base canario se retiró posteriormente del baloncesto en 2015 siendo jugador del Canarias Basketball Academy.

Turno para un jugador histórico y para el buque insignia del Lucentum, Guillermo Rejón. El madrileño vistió la elástica alicantina en un total de cuatro etapas y sigue siendo a día de hoy el jugador con más partidos con el HLA. Cuenta con tres ascensos, en 2001, 2011 y 2013 y durante las cuatro etapas con el club alicantino defendió los colores en tres categorías distintas. Mario Stojic también vivió más de una etapa con el Lucentum, pero en este caso, solo dos. El croata defendió el club en la temporada 2002-2003 tras llegar cedido por la Benetton Treviso y posteriormente hizo lo propio del 2009 al 2012.

A principios de siglo, más concretamente en el 2002, fichó Iñaki de Miguel por el Lucentum. El madrileño mostró un gran nivel en Alicante y le valió para ir convocado al Eurobasket de 2005 con la Selección Española. Su regreso se dió en 2010, pero fue muy breve y sin importancia. El siguiente en emprender un viaje de vuelta a Alicante fue Taylor Coppenenrath. En su primera temporada consiguió el ascenso a ACB y tras no gozar de mucha continuidad se marchó al Melilla. Su vuelta llegó en 2012 y por aquel entonces el norteamericano se encontraba sin equipo.

Jesús Fernández, José López y Pedro Rivero hicieron lo propio. Los tres volvieron a Alicante y en una de sus dos etapas consiguieron respectivos ascensos a la élite del baloncesto español. Luego llegó Pedro Llompart y en su primera etapa consiguió ascender a la ACB y fue capitán del club en Primera División. Su segunda aventura fue en la temporada 2019-2020, hasta que el mallorquín se retiró en 2022 con 40 años.

Siguiendo con el paso de los años, Txemi Urtasun, Rafa Huertos y Justin Pitts fueron los siguientes. Todos consiguieron ascensos a diferentes categorías y fueron protagonistas de los diferentes logros del club. Los dos últimos en llevar a cabo una segunda parte con el Lucentum fueron Álex Galán y Adrián Chapela. El primero se despidió del club en 2022 tras haber conseguido el ascenso a LEB Oro y el segundo promedió más de 7 puntos en su primera etapa.

Ahora, el último en sumarse a esta larga nómina de jugadores es Brad Davison. El norteamericano vuelve a Alicante en lo que ha supuesto una dosis de ilusión para la afición. Promedió casi 20 puntos hace dos temporadas y se presenta como uno de los jugadores clave para la próxima temporada.