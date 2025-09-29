Brad Davison se marcha del HLA Alicante

Jarro de agua fría y primer revés serio de la temporada... nada más empezar. El triunfo sobre Ourense del pasado sábado queda eclipsado solo dos días después por la inesperada salida del HLA Alicante de una de sus referencias ofensivas: Bradley Davison. El escolta norteamericano ha comunicado a primera hora de la mañana su decisión irrevocable de romper el contrato de forma unilateral para regresar a su país junto a su esposa Tyra, que también se desvincula del equipo femenino de Lucentum.

La razón esgrimida por el jugador tiene que ver con su deseo de cambiar de oficio, así que pone fin a su carrera dentro de la cancha para ejercer de entrenador asistente en la Universidad de Wisconsin, ciudad en la que ya brilló como anotador en su etapa de desarrollo en la NCAA.

Con solo 26 años, y a pesar de haber firmado solo tres puntos en el estreno de su segunda etapa como figura de perímetro del proyecto lucentino, era, sin duda, uno de los pilares más sólidos del vestuario en esta nueva temporada en Primera FEB, la primera sin la compañía del Intercity, la que debe servir para desarrollar un nuevo presente más prometedor en cuanto a resultados deportivos.

De ahí que la directiva, aún sorprendida por el anuncio de uno de sus hombres franquicia, a través de un comunicado, no haya querido ocultar que la medida adoptada unilateralmente por Davison de manera súbita, "perjudica" sus intereses justo en el inicio de la Liga, sin apenas margen de reacción y obligado a cubrir una baja tan sensible, circunstancia que también "lamenta" el club.

El escolta disputó frente a Ourense 16 minutos en los que solo sumó tres puntos al primer triunfo del HLA Alicante. Chocó su baja aportación, dado que únicamente lanzó tres veces a canasta, lo que nadie podía aventurar es que Brad tenía la cabeza en otra parte... seguramente en el modo de comunicar su salida de la forma menos traumática. El agujero es doble dado que su esposa, Tyra Davison, se marcha con él siendo ahora mismo la gran baza atacante del primer equipo femenino.

El Lucentum, más allá del daño que le ocasiona este abandono, desea al escolta y su familia "suerte en los nuevos retos profesionales y personales que van a iniciar", al tiempo que anuncia que ya ha comenzado las negociaciones para incorporar a un sustituto "de nivel contrastado que supla esta baja inesperada" de amplio calado.

Un patrón que se repite

No es la primera vez que algo semejante le ocurre al Lucentum en su historia reciente. Es un mal cada vez más generalizado. La entrada y salida de jugadores de las plantillas es habitual en una competición cada vez más propensa a la precarización de los proyectos por falta de desarrollo (y explotación comercial) de las ligas y, por ello, de las franquicias que las integran.

Eso obliga a firmar contratos en condiciones que establecen compromisos muy bajos de lealtad para, por una parte, no arruinarle el futuro a quien encuentra un mejor acomodo profesional, y por la otra, para que los proyectos que necesitan cambiar piezas para solucionar problemas deportivos puedan hacerlo sin arruinarse.

La lista de nombres ilustres que han decidido dejar colgado al Lucentum en los últimos años no es diferente a la de otras entidades, pero las suyas son las que duelen más, porque son las que le condenan a cambiar el paso sobre la marcha, que es siempre lo más complicado. El genial Justin Pitts dejó huérfano al equipo en 2022, en su caso para abandonar la práctica del basket a todos los niveles.

Prince Ali también se fue a las bravas, Adrià Rodríguez pidió irse de manera amistosa y hasta un director deportivo, Luis Arbalejo, comunicó su renuncia menos de un año después de haber sido presentado como la gran baza de reconstrucción estratégica de la Fundación Lucentum. Él se fue al Valencia Basquet dejando en fase embrionaria el proyecto que se comprometió a liderar a largo plazo.

Bradley Davison, que en su primera etapa promedió casi 20 puntos por partidos, era, sin duda, uno de los puntales anotadores en los sistemas de Rubén Perelló, que ahora, con la liga iniciada, está obligado a integrar en ellos a un recién llegado, con todo lo que eso supone. Dar con un jugador, presumiblemente sin equipo por la incapacidad del Lucentum para abonar traspasos en su actual situación financiera, que cubra el vacío que deja el escolta estadounidense, es el primer gran desafío para la familia mexicana que ha asumido el control económico del HLA Alicante.

Vía: Información