El 'boom' empresarial de Kevin Durant: la inversión que puede valer una millonada histórica

Kevin Durant podría convertir una inversión de apenas 250.000 dólares en más de 60 millones gracias a una de sus apuestas empresariales más exitosas. El jugador de la NBA entró en Hugging Face en 2017, cuando la compañía apenas daba sus primeros pasos y estaba muy lejos de convertirse en una de las grandes plataformas de inteligencia artificial.

Hugging Face nació en 2016 como una aplicación de chatbot dirigida a adolescentes, pero pronto cambió de rumbo. La compañía terminó transformándose en una plataforma de referencia para desarrolladores de IA, hasta el punto de ser conocida como el ‘GitHub de la inteligencia artificial’. Actualmente cuenta con más de un millón de repositorios de modelos y trabaja con más de 15.000 empresas.

Durant participó en la ronda semilla de 2017, en la que Hugging Face captó 1,2 millones de dólares, junto a inversores como Betaworks y SV Angel. Un año después, volvió a apostar por la compañía en su Serie A. Lo hizo a través de Thirty Five Ventures (35V), la firma que había fundado junto a su socio Rich Kleiman.

Desde entonces, Hugging Face no ha dejado de crecer. En 2023 levantó 235 millones de dólares con una valoración de 4.500 millones, en una ronda en la que participaron gigantes como Google, Amazon, Salesforce, IBM, Nvidia o AMD. El pasado año, Nvidia llegó a ofrecer 500 millones por una participación que valoraba la empresa en 7.000 millones, pero la propuesta fue rechazada.

Kevin Durant superó a Jordan y ya es el quinto máximo anotador de la NBA / @NBA

Ahora, Nvidia habría vuelto a la carga con una oferta de 12.900 millones de dólares para hacerse con el control de Hugging Face. Según Joe Pompliano, la operación permitiría a Durant obtener un retorno superior a los 60 millones de dólares por sus 250.000 dólares iniciales, lo que supondría multiplicar su inversión unas 240 veces.

La cifra, eso sí, todavía debe tomarse con cautela. Ni Nvidia ni Hugging Face han confirmado públicamente la adquisición, no se habría firmado todavía un acuerdo definitivo y tampoco se conoce la estructura final de la operación. Los más de 60 millones son, por tanto, una estimación.

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De confirmarse, Durant demostraría que su faceta empresarial va mucho más allá de su carrera en las pistas. Desde 35V ha invertido en más de un centenar de compañías emergentes, entre ellas Coinbase, Robinhood, Whoop y Overtime. Una apuesta de 100.000 dólares en una desconocida startup de inteligencia artificial podría terminar siendo, sin embargo, una de las más rentables de todas.