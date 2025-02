Booker y Durant dominan a los Warriors y Harden supera las 8.000 asistencias

Devin Booker y Kevin Durant lideraron este viernes a los Phoenix Suns en su sólida victoria en el campo de los Golden State Warriors y James Harden rompió la barrera de las 8.000 asistencias en su carrera en la NBA, en la victoria de Los Ángeles Clippers contra los Charlotte Hornets.

Warriors 105 - 130 Suns

Kevin Durant regresó a San Francisco, donde ganó dos títulos NBA con la camiseta de los Warriors, y lo hizo con 19 puntos y 5 triples para apoyar a Devin Booker (31 puntos y 11 asistencias). El pívot Nick Richards aportó un doble doble de 14 puntos y 16 rebotes, mientras que Bradley Beal, cuyo futuro sigue en el aire a falta de pocos días para el cierre del mercado de fichajes, consiguió 21 puntos en 28 minutos saliendo del banquillo, con 9 de 12 en tiros de campo y un perfecto 3 de 3 en triples.

Los Warriors, que no pudieron contar con Jonathan Kuminga ni Draymond Green, no consiguieron tutear a los Suns con su modesto 37.5% en tiros de campo. Andrew Wiggins y Moses Moody fueron los líderes anotadores de los Warriors con 17 puntos, mientras que Steph Curry no pasó de los 14 (1 de 6 en triples).

Spurs 144 - 118 Bucks

Los Spurs vivieron su mejor noche anotadora de la temporada y arrollaron a los Bucks en el esperado cruce entre Wembanyama y Antetokounmpo. Wembanyama se lució con 30 puntos, 14 rebotes y 6 tapones, mientras que Giannis firmó 35 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias. Ambos participarán el próximo 16 de febrero en el All-Star de San Francisco.

Los Spurs cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas en casa y cogió aire tras un período complicado, en el que solo había ganado dos de sus anteriores diez encuentros.

76ers 134 - 137 Nuggets

Los Nuggets cortaron su racha de tres derrotas consecutivas, la peor de su temporada, y consiguieron un trabajado triunfo en el campo de los 76ers impulsados por 28 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias del serbio Nikola Jokic. Jamal Murray aportó un doble doble de 31 puntos y 11 asistencias, mientras que Michael Porter Jr selló 24 puntos para unos Nuggets que tiraron con un 65% de acierto en tiros de campo.

Los 76ers volvieron a las andadas tras cuatro victorias consecutivas, en una nueva noche en la que no pudieron contar con el pívot Joel Embiid. No les bastaron los 42 puntos de un gran Tyrese Maxey. Guerschon Yabusele firmó 28 puntos y 7 rebotes para los Sixers. Conectó además 4 triples y tomó, sin poder anotar, el último tiro en un intento de forzar la prórroga.

Pelicans 116 - 118 Celtics

Tras la dura derrota sufrida en casa contra los Houston Rockets, los Celtics sumaron dos triunfos consecutivos, el último de los cuales fue en el campo de los New Orleans Pelicans al ritmo de Jayson Brown y Jayson Tatum. Brown firmó 28 puntos y Tatum aportó un doble doble de 27 puntos y 10 asistencias. Kristaps Porzingis y Derrick White aportaron 16 cada uno para tumbar a los Pelicans, en los que Trey Murphy logró 40 puntos.

Además de la derrota, los Pelicans perdieron a Dejounte Murray por una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Hornets 104 - 112 Clippers

Tras ganar a domicilio a los Spurs, los Clippers se impusieron a los Hornets con 27 puntos de Norman Powell y 21 puntos y 9 rebotes de Kawhi Leonard. James Harden aportó un doble doble de 14 puntos y 10 asistencias para unos Clippers que ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos. La Barba rompió la barrera de las 8.000 asistencias en su carrera en la NBA. Se convirtió en el segundo jugador más rápido en alcanzar loos 26.000 puntos, 6.000 rebotes y 8.000 asistencias en la NBA, al lograrlo en 1.117 partidos, según datos de la liga estadounidense.

Pistons 117 - 102 Maverick

Todavía sin el esloveno Luka Doncic, los Mavericks cayeron en su visita a los Detroit Pistons ante los 40 puntos de Cade Cunningham. Detroit zanjó su racha de tres derrotas consecutivas y frenó a unos Mavericks en los que Kyrie Irving metió 28 puntos. PJ Washington logró un doble doble de 22 puntos y 13 rebotes y Klay Thompson no pasó de los 13 puntos para Dallas.