Boogie Ellis y Brandon Boston, en la agenda del Asisa Joventut para sustituir a Cameron Hunt

La secretaría técnica del Asisa Joventut es consciente que encontrar a un recambio de garantías para Cameron Hunt es una de las tareas más exigentes de este mercado de fichajes.

Han sido semanas de alegría para el club y una afición verdinegra que ha visto como en cuestión de semanas, Nico Laprovittola ha confirmado su regreso al Olímpic, y Ricky Rubio ha alargado un año más su segunda etapa en la Penya. Ambos serán dos de los grandes alicientes del equipo de Dani Miret el próximo curso.

Ricky Rubio, en un partido con el Asisa Joventut / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Un curso muy destacado de Hunt en el Olímpic

Una campaña en la que el Asisa Joventut tendrá que olvidar y no echar en falta a un Cameron Hunt que fue uno de los jugadores más destacados de los verdinegros este último curso. El escolta estadounidense, que aterrizó en el Olímpic después de una gran campaña en el Kids&Us Manresa, promedió 15,6 puntos por partido en la pasada Liga Endesa. Su acierto exterior superó el 40%, y Hunt fue uno de los artífices de que los badaloneses llegasen a las 'semis' del play-off ACB.

Hunt seguirá su carrera en el Unicaja, club con el que ha firmado para las próximas dos campañas. Los malagueños pagaron una cláusula de rescisión de unos 150.000 euros, un precio de 'ganga' viendo el rendimiento del estadounidense con la camiseta verdinegra.

Cameron Hunt, ante Baskonia / EFE

Todas las caras nuevas del Asisa Joventut

La Penya ya ha oficializado las llegadas de 'Lapro', Isaac Nogués (VBrandon Boston alencia Basket), Álex Reyes (Kids&Us Manresa), Emir Sulejmanovic (Unicaja) y Kwan Cheatham (Reggio Emilia). A priori, falta otro interior y ese sustituto de Hunt con el que Miret podrá dar por cerrada su plantilla.

Sobre ese escolta, hay dos nombres que han salido a la palestra en estas últimas horas. Por un parte, el de Boogie Ellis, aportado por el periodista Lucas Clemente. Un '2' de 25 años y 1,88 metros, que el pasado curso arrancó en el Dubai Basket y terminó la campaña cedido en el Galatasaray. En cinco encuentros de Euroliga, promedió 10,4 puntos por duelo.

Boogie Ellis, en un partido de Euroliga con Dubai Basket / Euroleague

Boogie Ellis y Brandon Boston Jr., en la agenda verdinegra

El segundo, que apunta el perfil de 'X' 'La Central ACB', es el de Brandon Boston Jr., que esta pasada temporada jugó en el Fenerbahçe bajo las órdenes de Sarunas Jasikevicius. 24 años, 1,98 metros de altura, y una primera experiencia europea en la que promedió 4,8 tantos en 28 partidos de Euroliga disputados.

Ambas opciones serían extracomunitarias, pero no es un problema ya que, actualmente, no hay ningún jugador 'extra' en nómina. Quedará por ver cómo avanza la situación, pero la Penya sigue perfilando los últimos retoques para dar por concluida la plantilla del siguiente curso.