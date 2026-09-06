Telekom Baskets Bonn se impone al campeón japonés en los dos duelos del B.LEAGUE Global Invitational

La nueva era del baloncesto japonés no se limita únicamente a los importantes cambios que llegarán con B.PREMIER. A pocas semanas del inicio de la temporada, la B.LEAGUE ha vuelto a mirar hacia el exterior con la celebración del B.LEAGUE Global Invitational 2026, que esta vez ha enfrentado al campeón japonés, Nagasaki Velca, con uno de los equipos destacados del baloncesto alemán, el Telekom Baskets Bonn.

Dos partidos disputados el viernes y este domingo en la Happiness Arena de Nagasaki que terminaron con victoria alemana. Bonn se llevó el primero por 59-76 y fue todavía más contundente en el segundo, imponiéndose por 66-103.

Más allá de los resultados, los encuentros forman parte de la estrategia de crecimiento que está llevando a cabo la competición japonesa. El B.LEAGUE Global Invitational nació la pasada temporada con el objetivo de ofrecer a sus clubes experiencias ante rivales internacionales y elevar el nivel competitivo de la liga. Además, el enfrentamiento con Bonn llega después del acuerdo de colaboración firmado en enero entre la B.LEAGUE y la Bundesliga alemana.

Imágen del primer partido entre ambos equipos / B.LEAGUE

Los dos encuentros, disputados en la Happiness Arena de Nagasaki, terminaron con victoria alemana. Nagasaki tuvo buenos momentos y consiguió competir durante diferentes fases de ambos partidos, pero el conjunto alemán terminó haciendo valer especialmente su superioridad física y su mayor regularidad durante los 40 minutos. En el segundo encuentro, Levi Randolph fue la principal referencia ofensiva del Velca con 21 puntos, mientras que Bonn repartió mucho más su producción ofensiva y consiguió que los doce jugadores utilizados anotaran.

Una ventana hacia Europa

Más allá de los resultados, los encuentros forman parte de la estrategia de crecimiento que está llevando a cabo la competición japonesa. El B.LEAGUE Global Invitational nació con el objetivo de ofrecer a sus clubes experiencias ante rivales internacionales y elevar el nivel competitivo de la liga. El enfrentamiento con Bonn llega, además, después del acuerdo de colaboración firmado en enero entre la B.LEAGUE y la Bundesliga alemana.

Nagasaki tampoco era un representante cualquiera. Velca afronta esta nueva etapa como vigente campeón de Japón, mientras que Bonn alcanzó las semifinales de la Bundesliga en la 2025/26 y disputará esta campaña la Basketball Champions League. El conjunto alemán fue además campeón de la BCL en 2023.

El Telekom Baskets Bonn se impone al campeón japonés en los dos duelos del B.LEAGUE Global Invitational / B.LEAGUE

Precisamente ahí reside buena parte del interés de este tipo de encuentros. En pleno proceso de transformación con la llegada de B.PREMIER, Japón quiere que sus clubes tengan cada vez más contacto con el baloncesto internacional y medirse ante equipos de algunas de las principales competiciones del continente europeo.

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Las dos derrotas ante Bonn muestran que todavía existe distancia, especialmente en aspectos como el físico, el tamaño y la consistencia, pero también forman parte del camino elegido por la B.LEAGUE para seguir creciendo. Una apertura hacia el exterior que acompaña a una temporada en la que el baloncesto japonés afrontará uno de los mayores cambios de su historia reciente.