'Bombazo' en el banquillo del Real Madrid: "He hablado con Scariolo..."

Maciej Lampe, ex del Real Madrid y el FC Barcelona con recorrido en la NBA, ha desvelado que ya ha entrado en conversaciones con Sergio Scariolo, actual seleccionador de España, para ser uno de sus asistentes en caso de un hipotético retorno del italiano al propio Real Madrid. Unas declaraciones que dejan en el aire la posibilidad de que Scariolo reemplace a Chus Mateo la próxima temporada.

En el evento ‘American Dream’ que tendrá lugar el próximo 12 de abril en Madrid, Lampe ha respondido acerca de su posible futuro en los banquillos. "Me retiré en 2022, he jugado 22 años al baloncesto, así que, más tarde o más temprano, sé que voy a volver a hacer algo relacionado con este deporte. Tengo el título de entrenador y me gustaría entrenar al más alto nivel”.

Scariolo, en su etapa en el Real Madrid / EFE

Sobre la posibilidad de entrenar al Barça, ha sido claro. "No lo sé, la verdad. No me lo he planteado, la verdad. Solo he hablado con Sergio Scariolo, entrenador de la Selección Española y entrenador con el que debuté en el primer equipo del Real Madrid. Y ya hemos comentado que si un día el vuelve al Madrid el me cogería como asistente, sería un orgullo y una forma perfecta de cerrar el círculo, teniendo en cuenta que yo empecé allí de manera profesional”.

Un pasado madridista

El técnico italiano tiene un pasado madridista, donde fue técnico entre el 1999 y 2003. En el año 2000, fue nombrado entrenador del año en España y con el Real Madrid alcanzó dos finales ACB. Después de entrenar a Baskonia en 2013 y 2014, Scariolo podría volver a España, esta vez a la entidad blanca.

Lampe se estrenó en el basket profesional en el Real Madrid por el que fichó con tan solo 15 años. De hecho, antes de la irrupción del fenómeno Doncic, este polaco con ahora 40 años fue el extranjero más joven en estrenarse con el primer equipo blanco. Un recorrido que, en España, fue capicúa, toda vez que su última experiencia en la élite nacional fue para jugar con el Barça, en el que se le recuerda por el triple que en 2014 le dio a los culés el título de Liga precisamente frente al Real Madrid.

El exjugador polaco también ha puesto en valor el nivel de los equipos europeos. "A mí me gustaría que los mejores equipos de Europa dejarán la Euroliga y jugarán en esta nueva competición con los mejores equipos NBA, en una competición mucho más grande. Con este desembarco podríamos además llegar a tener estrellas de la talla de Lebron James en Europa. Sería bueno para EEUU y para Europa", ha valorado. Quién sabe si en un futuro cercano dirigirá junto a Scariolo el Real Madrid.