¿Boicot a la participación de Kawhi Leonard en el All-Star?

Kawhi Leonard se ha quedado fuera de las plazas de reserva del All-Star 2026, una lista que elaboran los entrenadores, y su ausencia ha abierto un debate que va más allá del baloncesto. La NBA anunció las 14 reservas el 2 de febrero, siete por conferencia, elegidas por los técnicos sin atender a posiciones, con el partido programado para el 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles.

La discusión no nace solo del nombre, sino del momento. Son muchos los que se han sorprendido al no ver a Leonard en el All-Star Game. La realidad es que los Clippers son uno de los equipos más en forma desde Navidad, después de un inicio muy malo. A raíz de esta decisión, los rumores se han desatado sobre un posible veto a “The Claw” por el presunto caso de fraude que sacudió a la NBA el pasado verano.

Kawhi Leonard, con Los Angeles Clippers / AP

Brian Windhorst, periodista de ESPN, ve la reacción de dejar fuera a Kawhi como algo casi unánime: "La reacción dentro de la liga ha sido más o menos unánime entre los ejecutivos con los que he hablado: que Kawhi Leonard no entra en el equipo. Así que, vale, pasa: a veces se deja fuera a jugadores, hay exclusiones".

Está claro que puede no ser un “mal trato” hacia Leonard. Sin embargo, no deja de ser llamativo con la temporada que está firmando. Y los datos, la verdad, no pasan desapercibidos: en pista, Leonard está poniendo números que explican buena parte del cambio de guion de los Clippers tras el mal inicio. Sus promedios de temporada en liga regular son 27,6 puntos, 6,2 rebotes, 3,6 asistencias y 2,0 robos en 32,9 minutos, con un 49,5% en tiros de campo, 39,1% en triples y 92,1% en tiros libres. Unos números que reflejan el buen momento por el que pasa el jugador de los Clippers.

El periodista de ESPN dejó sobre la mesa la hipótesis de que los entrenadores pudieron no votarle por las acusaciones vinculadas al caso Aspiration y el supuesto contrato irregular.

El caso que lo origino todo

El origen del ruido es la investigación de la NBA sobre posibles infracciones relacionadas con Aspiration, antigua empresa asociada a los Clippers, y un acuerdo de 28 millones ligado a una entidad vinculada a Leonard, presentado en algunas informaciones como un posible intento de eludir las normas del tope salarial. Los Clippers negaron cualquier conducta irregular y la liga abrió una investigación, según informó The Washington Post.

Leonard, por su parte, rechazó públicamente la idea de un acuerdo sin servicios reales. En declaraciones recogidas por ESPN, dijo que no cree que sea exacto que no realizara servicios, aseguró entender el contrato y afirmó que dan la bienvenida a la investigación y que no será una distracción.