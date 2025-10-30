Baloncesto
El Bisbal Bàsquet denuncia que alguien "grababa a las jugadoras mientras se duchaban"
El club se ha reunido con el Ayuntamiento y ha denunciado los hechos "de extrema gravedad"
Jordi Bofill
El Bisbal Bàsquet denunció los hechos de "intromisión en la intimidad de nuestro sénior femenino", con un duro comunicado en el que aseguraba haber "pedido al Ayuntamiento medidas urgentes para garantizar la seguridad y la dignidad de todas las personas en las instalaciones deportivas".
"Ante los hechos denunciados públicamente por nuestro equipo sénior femenino, en los que alguien grabó a las jugadoras con un teléfono móvil mientras se duchaban, el Club Esportiu Bisbal Bàsquet quiere expresar su total apoyo y su solidaridad con todas las afectadas", dice el escrito.
La entidad del Baix Empordà considera que "estos hechos son de una gravedad extrema y condenamos rotundamente cualquier acción que atente contra la intimidad, la seguridad y la dignidad de las personas". El Bisbal, desde el primer momento, "puso los hechos en conocimiento del alcalde y solicitó una reunión de urgencia, que se llevó a cabo con la participación del alcalde, Òscar Aparicio, el concejal de Deportes, Cesc Vidal, y la concejala de Igualdad, Dolors Molina".
El club pide "instalar cámaras de videovigilancia, paneles opacos, tintado de vinilos, incremento del control de seguridad y obras".
