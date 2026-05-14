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Bilbao Basket - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Bilbao Basket y Real Madrid se enfrentan en Miribilla en la 31ª jornada de la Liga Endesa
David Raurell
Bilbao Basket y Real Madrid se enfrentan en Miribilla en la 31ª jornada de la Liga Endesa.
3r CUARTO
¡Final del tercer cuarto en Miribilla!
Hlinason anota sobre la bocina y consigue que Bilbao Basket llegue a los 60 puntos en el partido. El Real Madrid afrontará los diez minutos finales con seis puntos de ventaja (60-66).
3r CUARTO
¡Mate de Petrasek que anima al público de Miribilla!
El Madrid ha pasado en pocos segundos de un +10 a un +6. Los dobles dígitos eran la máxima ventaja conseguida en el partido para cualquiera de los dos equipos.
3r CUARTO
Enfado de Justin Jaworski tras fallar su segundo triple consecutivo.
El conjunto local está atravesando un momento complicado en el encuentro. El Madrid intenta aprovecharlo para abrir brecha en el marcador.
3r CUARTO
¡A punto de entrar el triple de Jaworski!
Medio pabellón ya cantaba la canasta, pero el balón acabó saliendo escupido del aro. Bilbao Basket se habría puesto a un solo punto del Real Madrid.
3r CUARTO
Ataque prometedor del Madrid que acaba en falta de Procida. Scariolo aprovecha para sacar de pista a Campazzo y dar entrada a Theo Maledon.
3r CUARTO
Scariolo pide el challenge de entrenador para revisar una posible falta antideportiva después que un jugador del Madrid fuera agarrado de la cadera para frenarlo en cadera.
Sin embargo, los colegiados mantienen su decisión y será falta normal. Quedan dos challenges; uno en cada equipo.
3r CUARTO
El jugador más anotador de cada equipo hasta el momento
Bilbao Basket: Hilliard (13 puntos y 15 de valoración)
Real Madrid: Lyles (14 puntos y 18 de valoración)
3r CUARTO
¡El Madrid se escapa en el marcador!
Lyles ahora ha recibido el regalo de Llull, que le ha entregado en bandeja otra canasta más. Los blancos se ponen a siete puntos y Jaume Ponsarnau se ve obligado a parar el partido.
3r CUARTO
Pase magistral de Campazzo para que Lyles anote a placer ante la canasta.
Es el décimo punto en el partido para Trey, que además es el jugador del Madrid con mejor valoración
3r CUARTO
¡David Kramer falla un mate clarísimo!
El alemán se queja de una falta de Frey cuando estaba saltando. Parece que el rival le ha tocado el brazo, pero los colegiados no lo han apreciado.
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