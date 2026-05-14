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Bilbao Basket - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Bilbao Basket y Real Madrid se enfrentan en Miribilla en la 31ª jornada de la Liga Endesa

Maledon, en un partido con el Madrid

Maledon, en un partido con el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

David Raurell

Bilbao Basket y Real Madrid se enfrentan en Miribilla en la 31ª jornada de la Liga Endesa.

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