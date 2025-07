El Betis no podrá inscribirse en la ACB 25/26

El Betis, que logró el ascenso a la ACB al imponerse en la 'final four' de la Primera FEB, no podrá militar la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto nacional al no haber superado los trámites burocráticos ni los requisitos económicos exigidos para su inscripción.

El Betis Baloncesto pidió a finales una moratoria de dos semanas para garantizar ante la ACB el presupuesto mínimo requerido para su inscripción, unos 2,5 millones de euros, pero el plazo expira a las 23:59 de este martes sin que la viabilidad económica del proyecto esté debidamente acreditado ante la asociación de clubes.

El dueño y presidente de la entidad sevillana, Pedro Fernández, se ha mostrado confiado durante estos días en poder inscribir al equipo en ACB, e incluso había anunciado que el cambio de su nombre por el de Hereda Sevilla.

Sin embargo, fuentes cercanas al Betis Baloncesto ha admitido a EFE que la documentación presentada a lo largo de este martes no satisface las exigencias de ACB, por lo que la franquicia sevillana no podrá certificar su ascenso, lo que supondrá la revocación del descenso deportivo del Covirán Granada, que mantendrá finalmente la categoría.