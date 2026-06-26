El Besiktas, nuevo participante de una Euroliga que tendrá una Supercopa la próxima temporada

Los propietarios de la Euroliga se reunieron este viernes en Barcelona en el último 'board' de la temporada. Un encuentro que sirvió para confirmar las novedades de la próxima campaña, con la inclusión de un nuevo equipo respecto a este curso.

Se trata del Besiktas, finalista de la Eurocup, y que finalmente se ha acabado imponiendo al Mónaco en esa lucha por una de las dos 'Wildcards' de una única temporada que ha repartido la Euroliga para la 26/27. La otra ha ido a parar a manos del París Basketball, que jugará en la máxima competición continental por tercera campaña consecutiva.

Besiktas jugará la próxima edición de la Euroliga / Twitter: @BJK_Basketbol

Se mantiene el formato de la temporada pasada

Los problemas económicos del conjunto monegasco han hecho que la Euroliga haya confiado más en el proyecto turco, de manera que los del Principado serán equipo de Eurocup la próxima temporada. En cuanto a la Euroliga, se mantiene el mismo formato de este año: 20 equipos, temporada regular de 38 jornadas, Play-In, play-offs y la gran Final Four por el título que, a falta de confirmación oficial, será en Abu Dabi, tal y como ocurrió en 2025.

Ahora bien, otra de las importantes novedades será la creación de una Supercopa, que se disputará el 18 y el 19 de septiembre. En un comunicado, la Euroliga explica que los detalles del nuevo torneo, la sede y los equipos participantes serán anunciados más adelante. En los últimos días trascendió que Abu Dabi acogería esta Supercopa de la que formarían parte Olympiacos, Fenerbahçe, Real Madrid y Dubai, pero todo está pendiente de confirmación.

Una expansión en el horizonte

El encuentro en la capital catalana también sirvió para confirmar la renovación de la licencia del Real Madrid con la Euroliga para los próximos diez años. También para reforzar la idea de que la Euroliga de la campaña 27/28 cuente con 24 equipos, con un formato de dos conferencias divididas cada una en 12 conjuntos, tal y como explicó Chus Bueno en su visita a SPORT.

Chus Bueno, CEO de la Euroliga / Dani Barbeito

El CEO de la Euroliga aprovechó el 'board' para informar sobre el proceso de transformar las licencias de los clubes en franquicias, así como el interés de algunos equipos que todavía no son propietarios de la competición, en adquirir una franquicia. Las ofertas oscilan entre los 50 y los 90 millones de euros, y se espera que los 13 socios fundadores de la Euroliga se puedan repartir unos 400 millones de euros.

Las fechas de la temporada

La Euroliga de la próxima temporada arrancará el 24 de septiembre y la fase regular terminará el 16 de abril. El play-in se disputará el 20 y 23 del mismo mes, mientras que los play-offs previos a la gran final a cuatro se celebrarán entre el 27 de abril y el 12 de mayo. La Final Four se jugará del 28 al 30 de mayo.

Georgios Bartzokas, entrenador del Olympiacos / Twitter: @Olympiacos_BC

Además, Bueno anunció que este 7 de julio se presentará 'EuroLeague+' una nueva plataforma digital diseñada para convertirse en el hogar del baloncesto europeo. "Conectará a aficionados, clubes y ligas a través de un ecosistema integrado de productos y servicios, creando nuevas oportunidades de participación, crecimiento y valor para todo el deporte", concluyó.