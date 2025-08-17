Van Beck, pletórico tras su fichaje por La Laguna Tenerife: "Se trata de uno de los mejores equipos de Europa"

El estadounidense Wesley Van Beck, uno de los fichajes veraniegos de La Laguna Tenerife, ya está en la Isla. El escolta de 1,92 y 29 años, que también puede jugar de base, aterrizó este domingo en el Aeropuerto de Tenerife Sur. Allí posó por primera vez con los colores aurinegros y lanzó sus primeros mensajes como canarista. "Soy fan del estilo de juego del Tenerife desde hace mucho tiempo", ha manifestado el protagonista sobre su desembarco en "uno de los mejores equipos de Europa".

"Sentí que era el equipo perfecto para mí. Ya desde hace un par de años quería ser parte de este club. Es una entidad con mucha historia, con una historia ganadora. Ese fue el factor principal por el que quise afrontar este desafío y llegar a ser parte de un proyecto ganador", explicó convencido Van Beck poco después de arrancar con un contundente: "¡¡VAMOS, CANARIAS!!".

Enamorado del Canarias

El jugador natural de Houston, Texas, insistió en no haber necesitado solicitar muchas referencias porque, en los últimos años, el Canarias ha sido un equipo importante en el panorama europeo. "Prácticamente todo el mundo sabe que se trata de uno de los mejores equipos de Europa, fundamentalmente después de sus últimas participaciones en la Basketball Champions League. Simplemente viendo sus partidos, además de que jugué contra ellos los dos últimos años, tener la oportunidad de jugar delante de su público... fue muy divertido", continuó relatando con detenimiento el escolta, que se deshizo en elogios hacia su nuevo club.

De su contribución al equipo, Van Beck promete "intentar aportar energía control y una buena actitud todos los días". "Tengo tiro, algunas habilidades de liderazgo y trato de ser un buen compañero de vestuario y de equipo". El americano concluyó recitando en un meritorio español (estuvo una campaña en el Palma de la LEB Oro) el lema de La Laguna Tenerife para el curso 25/26: "Vamos a hacer ruido".

Tras los pasos de Kramer

Partiendo de lo incómodas que pueden ser las comparaciones (que se lo digan a Payton Willis, que no fue capaz de sostener sobre su espalda la pesada losa de tener que reemplazar a Kyle Guy), Van Beck llega a La Laguna Tenerife para ocupar el hueco que dejó David Kramer. El alemán estuvo sobresaliente en la primera mitad del pasado curso, su único con la camiseta auriengra, y se marchó este verano rumbo al Real Madrid.

Sus números

Al margen de la natural incógnita de su adaptación al esquema de Txus Vidorreta, al texano le avalan los números. La pasada campaña, sin ir más lejos, promedió 13,8 puntos y un destacado 45,2% de acierto en triples en los 47 partidos que jugó en las filas del Petkim Sport (Basketball Champions League y Superliga). En la Champions, de hecho, su porcentaje de éxito desde el perímetro ascendió al 53,2%, una media que le impulsó al reconocimiento de mejor triplista del torneo continental. El propio Kramer se quedó seis puntos por debajo (47,2%) en la misma competición.