El Bayern se refuerza con un campeón de la NBA Cup

El FC Bayern anunció el fichaje de MarJon Beauchamp, quien ha militado las últimas cuatro temporadas en la NBA. Ha firmado por un contrato de un año con el conjunto alemán.

Beauchamp (2,01 metros, 25 años) jugó la temporada pasada con los Philadelphia 76ers, promediando 6,8 puntos, 2,3 rebotes y 1,1 asistencias en 14 partidos de la NBA. También disputó 24 partidos con el filial de Philadelphia en la G League, registrando 23,8 puntos, 5,4 rebotes, 4,0 asistencias y 1,5 robos.

“No oculto que me veo como jugador de la NBA, pero este paso a Europa forma parte de mi trayectoria actual, y estoy muy ilusionado por jugar a las órdenes del entrenador Anton y del Bayern”, declaró Beauchamp. “Quiero crecer como jugador en el Bayern y convertirme en un mejor jugador de baloncesto. Quiero demostrar mi talento y aprender cada día cómo se juega en Europa; aprendo rápido y lo demostraré en cada entrenamiento”.

"Aportará dinamismo"

“Con MarJon, hemos cerrado nuestro último fichaje externo y estamos muy contentos de que haya elegido Múnich”, declaró el entrenador Anton Gavel. “Esperamos que nos aporte un dinamismo en ambos lados de la cancha: ofensivamente, puede anotar y elevar al equipo con su calidad individual; y defensivamente, su envergadura y atletismo le permiten marcar al rival; encaja a la perfección con nuestro concepto”.

Beauchamp llega a Europa por primera vez en su carrera. Antes de unirse a Filadelfia (2025-26), dividió la temporada 2024-25 entre Los Angeles Clippers y New York Knicks. Posteriormente, jugó tres temporadas con los Milwaukee Bucks (2022-25), equipo que lo seleccionó en el puesto 24 del Draft de la NBA de 2022 y con el que ganó la NBA Cup en 2024.

Durante su carrera en la NBA, Beauchamp jugó junto a la estrella de la Euroliga Jordan Nwora (25 partidos) y el nuevo fichaje del FC Barcelona, Stanley Umude (16 partidos). Beauchamp jugó con la selección de Estados Unidos en las eliminatorias americanas para la Copa Mundial de Baloncesto el verano pasado y anotó un total de 50 puntos en dos victorias sobre Nicaragua.

El alero estadounidense, feliz de iniciar una nueva etapa en la Euroliga tras sus cuatro años en la NBA / BUCKS

Sexto fichaje

Beauchamp representa el sexto fichaje del Bayern este verano y la última incorporación externa del club de cara a la nueva temporada. Este alero de 2,01 metros le brinda a Gavel otra opción atlética capaz de jugar en varias posiciones, atacar la canasta, lanzar desde fuera y defender a los aleros rivales.

Para Beauchamp, por su parte, este traspaso supone un nuevo comienzo. Tras cuatro temporadas alternando entre equipos de la NBA y la G League, ahora tendrá la oportunidad de consolidarse en un entorno completamente diferente y competir al más alto nivel del baloncesto europeo de clubes.