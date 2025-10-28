En Directo
Baloncesto
Bayern Múnich - Real Madrid, en directo: séptima jornada de la Euroliga, hoy en vivo
Los blancos buscan en Alemania la primera victoria a domicilio de la temporada
David Raurell
Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan en el Sap Garden en la séptima jornada de la Euroliga.
1r CUARTO
¡Cómo está Rathan-Mayes!
El jugador del Bayern está inspiradísimo en este inicio de encuentro, donde está guiando a los suyos hacia la victoria.
Los alemanes han salido mejor a pista tras el tiempo muerto solicitado por Herbert
1r CUARTO
¡Reacciona el Real Madrid!
Los blancos se ponen por delante en el marcador por primera vez en el encuentro gracias al triple de Facu Campazzo.
El Real Madrid respone al 10-0 inicial y firma un parcial de 8-19 a su favor
1r CUARTO
¡Ojo al dato!
El Bayern de Múnich, equipo menos anotador de la Euroliga, le ha endosado 18 puntos en menos de cinco minutos al equipo de Scariolo.
Los blancos intentan aguantar el marcador a base del acierto de Lyles
1r CUARTO
De canasta a canasta... y ¡triple de Obst!
El Bayern continúa con puño de hierro ante un Real Madrid que intenta reaccionar después de un inicio nefasto
1r CUARTO
¡Inicio arrollador de un Bayern dominador en el rebote defensivo y en ataque!
10-0 de salida para los alemanes. Scariolo se ve obligado a parar el encuentro tras minuto y medio de juego
1r Cuarto
¡Arranca el partido!
La primera posesión de los alemanes acaba con triple de Voigtmann
Y este es el quinteto inicial del Bayern:
Los elegidos por Scariolo
Así sale de inicio el Real Madrid en Alemania:
Maledon, Abalde, Hezonja, Trey Lyles y Tavares
¡Cuenta atrás!
Tan solo quedan cinco minutos para que arranque el espectáculo en el SAP Garden de Múnich.
Se espera un gran ambiente esta noche en el pabellón, ya que presenta una muy buena entrada ante este partidazo entre dos gigantes de Europa
Diferentes realidades en la clasificación
El Real Madrid llega a Múnich siendo décimo en la tabla, justo por delante del FC Barcelona.
Por su parte, el Bayern se encuentra décimonoveno (penúltima posición) con dos victorias en seis jornadas. Los alemanes son conscientes que ganando esta noche escalarían varias posiciones en la tabla de la Euroliga
