Bayern Múnich - Baskonia, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la 21ª jornada entre Bayern Múnich y Baskonia

Rodions Kurucs celebra un triple con el Baskonia.

Rodions Kurucs celebra un triple con el Baskonia. / ACBPhoto

SPORT.es

SPORT.es

Bayern Múnich y Baskonia se enfrentan en el Sap Garden en la 21ª jornada de la Euroliga.

Directo: Bayern Múnich - Baskonia

