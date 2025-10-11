El BAXI Manresa suma la primera victoria en la Liga Endesa

El BAXI Manresa sumó a primera victoria esta temporada en la Liga Endesa por 83-68 ante un Covirán Granada que sigue sin ganar en este inicio de campaña. Alfonso Plummer, con 15 puntos y un 4/7 en tripes, fue el jugador más destacado del choque.

BAXI-COV Liga Endesa BAXI 83 68 COV Alineaciones BAXI Manresa, 83 (20+21+28+14): Pérez (3), Obasohan (10), Reyes (7), Steinbergs (8), Golden (12) -cinco inicial-; Akobundu (4), Benítez (5), Gaspà (-), Ubal (12), Olinde (7), Izaw (-) y Plummer (15). Covirán Granada, 68 (11+13+24+20): Speight (2), Thomas (14), Valtonen (9), Bozic (10), Hankins (10) -cinco inicial-; Rousselle (6), Olumuyiwa (4), Aurrecoechea (-), Durán (-), Munnings (-), Kljajic (4) y Burjanadze (9).

Los catalanes arrancaron el encuentro con la sexta marcha en el acelerador tras unos muy buenos minutos del escolta Alfonso Plummer (11-0, min. 4), que provocó el tiempo muerto urgente de los visitantes. El parón hizo mejorar a los andaluces en ataque, pero el BAXI Manresa siguió sumando y mantuvo la ventaja con otro triple de Plummer (18-7, min. 8).

Finalmente, se llegó al final del primer cuarto con el resultado de 20-11 favorable para los de Diego Ocampo, que tuvieron un inicio fulminante.

Diego Ocampo, durante el encuentro de la jornada 2 entre el BAXI Manresa y el Covirán Granada / Siu Wu / EFE

BAXI no da opción

El guión no varió en el segundo periodo, y el que se sumó a la fiesta es el pívot Grant Golden, con buenos movimientos en el poste bajo y su habitual tiro de media distancia (24-13, min. 14). Y de nuevo Plummer se puso el Baxi Manresa a sus espaldas para disparar a los suyos hasta la máxima momentánea del partido (39-20, min. 19).

Una canasta de Beqa Burjanadze a cinco segundos para acabar el segundo periodo hizo que el marcador se quedara en 41-24 al tiempo de descanso, un resultado muy positivo para los locales, pero aún no decisivo.

En la reanudación, el Covirán Granada mejoró notablemente en ambos lados de la pista y, en un abrir y cerrar de ojos, consiguieron rebajar la desventaja hasta los nueve puntos tras una buena acción del exmanresano Elias Valtonen (45-36, min. 24).

Sin embargo, cuando mejor estuvieron los granadinos, apareció uno de sus exjugadores en el equipo local, Agustín Ubal, para disparar a los suyos por encima de los 20 puntos y poner tierra de por medio en el Nou Congost (65-42, min. 28).

El base belga del BAXI Manresa Retin Obasohan, en una acción del encuentro ante el Covirán Granada / Siu Wu / EFE

Partido resuelto en el tercer cuarto

El Baxi Manresa aguantó la ventaja en los minutos posteriores y llegaron con un 69-48 a falta de los últimos diez minutos por disputar. En los tres primeros minutos del último cuarto entre ambos equipos tan sólo anotaron cinco puntos, lo que obviamente benefició a los catalanes.

Los manresanos ampliaron la ventaja tras un triple de Hugo Benítez que dejó sentenciado el choque (78-53, min. 37).

En el tramo final, los visitantes recortaron un poco la desventaja y finalmente el Baxi Manresa se llevó el triunfo por 83-68 ante el Covirán Granada para estrenar su casillero en la Liga Endesa.