El BAXI Manresa sorprende al Bàsquet Girona en un final eléctrico

El BAXI Manresa asaltó Fontajau para llevarse un sorprendente triunfo (74-79) después de ir por detrás en el marcador prácticamente 35 minutos del encuentro. En los minutos finales, y gracias a un parcial de 2-14, estuvo mucho más acertado elequipo manresano con los puntos de Ferran Bassas (21) y los 15 de Agustín Ubal, para dejar al Bàsquet Girona totalmente descompuesto en un duelo que tuvo controlado pero que no pudo rematar.

GIR-BAXI Liga Endesa GIR 74 79 BAXI Alineaciones Bàsquet Girona, 74 (22+21+12+19): Livingstone (15), Needham (8), Busquets (4), Sergi Martínez (0) y Geben (7)- cinco inicial-, Hildreth (11), Hughes (11), Ferrando (0), Vildoza (6), Karnik (1), Maric (3), Susinskas (8). BAXI Manresa, 79 (15+17+16+31): Pérez (2), Obasohan (8), Knudsen (0), Reyes (6), Akobundu (4)-cinco inicial- Duke Jr (12), Bassas (21), Ubal (15), Steinbergs (0), Oriola (11)

Una victoria que sirve al BAXI Manresa para devolverle la moneda al equipo gerundense que se había impuesto en los instantes finales en el Nou Congost. Un parcial de 19-31 en el cuarto final acabó siendo determinante para que los manresanos se llevaran el triunfo ante un Fontajau que se quedó helado y sorprendido por el inesperado final.

El equipo de Marc Gasol y Moncho Fernández ganaba de 13 puntos (64-51), pero se derrumbó en el tramo decisivo y los visitantes se llevaron una victoria clave en la lucha por la décima plaza y por la pelea por Europa.

Mucha igualdad al inicio

La igualdad marcó las primeras jugadas de un encuentro con mucha intensidad. El Manresa fiaba sus ataques a la línea de 6,75 metros y el Girona se escapó con un 7-0 liderado por Susinskas (15-9). La renta local alcanzó a los ocho puntos con el 19-11. Al final del primer cuarto los dos equipos lucían un pobre 6/19 en tiros, pero el 9-0 en tiros libres marcaba las diferencias (22-15).

Needham aportó ocho puntos para el Bàsquet Girona pero no fue suficiente / B.GIRONA

Reyes abrió el segundo período con un triple para ajustar el marcador (22-18), pero el Girona contestó con un parcial de 10-0 para llevar la máxima ventaja hasta los 14 puntos (32-18). Livingston, siempre en dobles dígitos desde anotación desde marzo, llevaba la batuta de los locales.

El Manresa intentó reaccionar con dos triples seguidos de Bassas (34-24) y Ubal colocó el 37-28 con los primeros tiros libres del Bages. El equipo había tirado 20 triples en 15 minutos. El equipo visitante recortó distancias hasta el 37-30 e igualó el partido, pero el Girona seguía muy por encima en acierto y Vildoza frenó la remontada con dos triples consecutivos (43-30).

El Girona, en control

El Girona también se anotó el segundo cuarto (21-17, 43-32), y abrió la segunda mitad con cuatro rebotes ofensivos en los primeros 90 segundos, pero sumó cinco minutos sin anotar y un 0/10 en tiros de campo. El Manresa apenas rentabilizó la crisis local (43-37) y los locales volvieron a poner tierra de por medio con dos triples de Livingston y Hughes (50-39).

La batalla entre los dos equipos catalanes se la acabó llevando el BAXI Manresa / BAXI

Los porcentajes de acierto todavía bajaron más en el tercer período: el Girona no logró ningún tiro de dos puntos (0/7) y el Manresa se acercó a cinco puntos con el tercer triple de Bassas (53-48). Livingston estrenó el último período con otro triple para empatar los 13 puntos de Bassas y Geben situó el 60-48 tras su noveno rebote. El Manresa, además, perdió Obasohan tras una técnica a los 33 minutos y el Girona recuperó su máxima ventaja con un triple de Needham (64-51).

El partido parecía encarrilado, pero Duke Jr y Orriola no habían dicho su última palabra (67-61, 70-65) y el Manresa se colocó a un solo punto a falta de 90 segundos con dos triples claves de Bassas y Ubal (72-71). El Manresa completó la remontada tras el tiempo muerto de Moncho con el enésimo triple de Bassas para ponerse por delante por primera vez desde el 8-9 (72-74) y ganó el duelo desde la línea de tiros libres, contra un rival bloqueado y desaparecido