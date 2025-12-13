El BAXI Manresa sorprende al Barça en la Liga U22

El BAXI Manresa dio la sorpresa de la jornada en la Liga U22 después de imponerse al Barça en el Nou Congost (89-82) y romper la racha de victorias del conjunto azulgrana, que no pudo imponerse a una actuación coral del conjunto manresano.

Una derrota que no parecía entrar en los planes del Barça, aunque tuvo que sucumbir ante el gran encuentro de los manresanos que supo sobreponerse al arranque del Barça (20-25) y madurar el partido hasta el cuarto final, con de un parcial de 26-21 acabó siendo definitivo.

Los azulgrana, que lideran la clasificación, no pudieron hacer frente a un agresivo BAXI, que tuvo en Jan Pumarola como el máximo anotador (16), seguidp de Guillem Naspler (14) y otros dos jugadores en dobles figuras, como Ludvik Bergseng y Lucas Sánchez.

Partidazo de Joaquim Boumtje sin premio

Por el Barça, partidazo de Joquim Boumtje, con 31 puntos, nueve rebotes y tres asistencias, con una valoración global de 38, mientras que Mohamed Dabone tuvo unos números más discretos, con 13 puntos y 11 rebotes, mientras que Abdrahamane Kone, aportó otros 14 puntos.

Una victoria muy celebrada en el Nou Congost, que lleva al equipo manresano a la sexta plaza en la tabla (4-7) mientras el liderato del Barça se mantiene inalterable a pesar de la segunda derrota de la temporada (9-2).

En otros encuentros de la 11ª jornada, el Bàsquet Girona caía ante el Burgos (85-86), mientras el Joventut se imponía en la pista del Valencia Basker, por un ajustado 82-84 en ‘La Fonteta’.