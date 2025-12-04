El BAXI Manresa rescinde el contrato de Alfonso Plummer y ya le busca sustituto

El BAXI Manresa y Alfonso Plummer han separado sus caminos. Lo anunció Diego Ocampo durante el mediodía del jueves, y el club emitió el comunicado durante la misma tarde, por lo que el jugador ya no será de la partida en el choque de esta semana en Eurocup ante el Hamburg (viernes, 20:45 h).

El puertorriqueño llegó a Manresa este pasado verano con el importante reto de ser la referencia anotadora y sustituir un poco el papel que desempeñó la temporada pasada Cameron Hunt.

En Eurocup estaba liderando a los suyos con 14,8 puntos y 14,3 de valoración, mientras que en ACB sus promedios bajaban a 9 puntos por encuentro. Sin embargo, a pesar de sus buenos números, sus prestaciones no han terminado de convencer, ya que el equipo no está rindiendo como gustaría en las oficinas del Nou Congost.

El club manresano está explorando el mercado para tratar de ocupar la vacante que deja libre Plummer con un perfil anotador que pueda encajar mejor en los esquemas de Diego Ocampo.