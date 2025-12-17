El BAXI Manresa se rehace a tiempo y gana en la pista del Slask Wroclaw

El BAXI Manresa logró una nueva victoria en la Eurocup tras imponerse en la pista del Slask Wroclaw polaco en un partido en el que remontó en la segunda parte (90-96).

SLA-BAXI Eurocup SLA 90 96 BAXI Alineaciones Slask Wroclaw, 90 (25+29+10+26): Gray (17), Kirkwood (19), Niziol (9), Urbaniak (16) i Dordevic (12) -cinco inicial-; Nuñez, Wisniewski (6), Kulikowski (3), Penava (4), Czerniewicz i Sanon (4). BAXI Manresa, 96 (21+22+21+32): Brooks(19), Gaspà (2), Reyes (7), Olinde (3) y Oriola (14)- cinco inicial; Akobundu-Ehiogu (4), Bassas (2), Ubal (21), Steinbergs (9), Knudsen (1), Obasohan (12) i Golden (2)

Tras unos primeros minutos nivelados, los locales anotaron ocho puntos consecutivos y abrieron el primer agujero en el marcador (22-12). Acto seguido, los hombres de Ocampo contratacaron con un parcial de 0-9 y cerraron el primer cuarto sólo cuatro puntos por debajo (25-21).

En el segundo período, los polacos dominaron en todo momento y llegaron a disfrutar de catorce puntos de diferencia (44-30). Los visitantes intentaron reaccionar desde el triple pero encontraron respuesta de un rival que llegó al descanso con once puntos de renta (54-43).

Buen regreso a la pista

Volviendo de los vestuarios, los manresanos salieron mejor que los locales y, gracias al acierto desde la larga distancia y una mejora en el rebote, pudieron ir recortando diferencias hasta llegar al final del tercer cuarto con empate a 64 en el electrónico.

En los diez últimos minutos, ninguno de los dos equipos pudo escapar, y el triunfo tuvo que decidirse en un roce a final. En éstos, unos bagencs liderados por Ubal estuvieron más entonados y se llevaron la sexta victoria a la competición continental.

El sábado a partir de las 21:00 el BAXI Manresa disputará un partido muy importante en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos.