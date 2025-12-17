Baloncesto
El BAXI Manresa se rehace a tiempo y gana en la pista del Slask Wroclaw
Los catalanes remontan y corrigen en la segunda mitad en una gran actuación de Agustín Ubal (21puntos 5rebotes y 31de valoración) y el debutante Brooks (19 puntos y 6 asistencias)
El BAXI Manresa logró una nueva victoria en la Eurocup tras imponerse en la pista del Slask Wroclaw polaco en un partido en el que remontó en la segunda parte (90-96).
Eurocup
SLA
BAXI
|Slask Wroclaw, 90
|(25+29+10+26): Gray (17), Kirkwood (19), Niziol (9), Urbaniak (16) i Dordevic (12) -cinco inicial-; Nuñez, Wisniewski (6), Kulikowski (3), Penava (4), Czerniewicz i Sanon (4).
|BAXI Manresa, 96
|(21+22+21+32): Brooks(19), Gaspà (2), Reyes (7), Olinde (3) y Oriola (14)- cinco inicial; Akobundu-Ehiogu (4), Bassas (2), Ubal (21), Steinbergs (9), Knudsen (1), Obasohan (12) i Golden (2)
Tras unos primeros minutos nivelados, los locales anotaron ocho puntos consecutivos y abrieron el primer agujero en el marcador (22-12). Acto seguido, los hombres de Ocampo contratacaron con un parcial de 0-9 y cerraron el primer cuarto sólo cuatro puntos por debajo (25-21).
En el segundo período, los polacos dominaron en todo momento y llegaron a disfrutar de catorce puntos de diferencia (44-30). Los visitantes intentaron reaccionar desde el triple pero encontraron respuesta de un rival que llegó al descanso con once puntos de renta (54-43).
Buen regreso a la pista
Volviendo de los vestuarios, los manresanos salieron mejor que los locales y, gracias al acierto desde la larga distancia y una mejora en el rebote, pudieron ir recortando diferencias hasta llegar al final del tercer cuarto con empate a 64 en el electrónico.
En los diez últimos minutos, ninguno de los dos equipos pudo escapar, y el triunfo tuvo que decidirse en un roce a final. En éstos, unos bagencs liderados por Ubal estuvieron más entonados y se llevaron la sexta victoria a la competición continental.
El sábado a partir de las 21:00 el BAXI Manresa disputará un partido muy importante en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos.
