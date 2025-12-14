El BAXI Manresa se refuerza con los exteriores Eli Brooks y Ferran Bassas

El BAXI Manresa ya tiene uno de los refuerzos que necesitaba para suplir a una de las bajas en el juego exterior. Se trata de Eli Brooks, escolta americano (también capaz de jugar como base) que tiene 27 años y mide 1,85m de altura. Firma contrato con el equipo del Bages para lo que resta de temporada.

Eli Brooks (nacido en Sumter, Carolina del Sur, Estados Unidos el 14 de octubre de 1998) llega al BAXI Manresa para cubrir la posición de escolta con mucha capacidad generadora desde el juego exterior. Es un buen conocedor del juego, capaz de jugar con inteligencia y hacer correr al equipo a un ritmo alto.

Estaba siendo una de las grandes revelaciones de la Liga Alemana con su equipo, el Gladiators Trier, siendo el jugador más valorado (17,2 puntos - 2,6 rebotes y 6,2 asistencias por partido) y llevando al equipo a liderar la BBL Bundesliga. Se incorporará las próximas horas en la disciplina de Diego Ocampo y será jugador del BAXI Manresa hasta final de temporada.

Bassas, el segundo refuerzo

Los manresanos también anunciaban la llegada de Ferran Bassas, procedente del MoraBanc Andorra y con 11 temporadas de experiencia en la Liga Endesa. Ferran Bassas, de 33 años y 1,81m de altura, amplía la plantilla y la nómina de bases del equipo. Firma contrato con el club manresano hasta final de esta temporada.

Ferran Bassas, el segundo refuerzo del BAXI Manresa para su linea exterior / BAXI

Ferran Bassas Navarra (Barcelona, 29 de abril de 1992) es una cara conocida para todos los aficionados de la Liga Endesa. Es un refuerzo necesario para el BAXI Manresa, que ayudará a superar los momentos de pocos efectivos en la dirección de juego con su dilatada experiencia en la Liga Endesa. Se trata de un base puro, formado en las categorías inferiores de nuestro baloncesto.

Esta misma temporada, con el MoraBanc Andorra, ha disputado 7 partidos con unas medias de 1,7 puntos, 1,1 asistencias y 1,1 rebotes. Firma contrato con el BAXI Manresa por lo que resta de temporada y las próximas horas formará parte ya de la dinámica del equipo.