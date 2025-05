Baxi Manresa recibe a un Real Madrid 'intratable' en la lucha por entrar al playoff

El Baxi Manresa necesita este domingo (12:30 CET) apurar sus opciones de 'play-off' ante un Real Madrid que no tiene nada en juego en las últimas tres jornadas de la liga regular. Los del Bages, que no se encuentran en su mejor momento de la temporada, necesitan ganar a los blancos para no descolgarse de la zona medio-alta de la tabla.

El equipo dirigido por Diego Ocampo, noveno en la clasificación con un balance de 16 victorias y 15 derrotas, está empatado con el octavo clasificado, el Baskonia, pero el 'basket-average' particular entre ambos es para los vascos.

Además, los manresanos tan sólo sacan un triunfo de diferencia al décimo clasificado, el UCAM Murcia, con quién cayó en la jornada anterior por 81-71, lo que significó la pérdida también del 'basket-average' ante los universitarios.

El Baxi Manresa acumula tres derrotas consecutivas en la Liga Endesa ante equipos que estaban debajo suyo en la clasificación (86-80 ante el Covirán Granada, 93-104 ante el Río Breogán y el resultado mencionado anteriormente en Murcia), por lo que un triunfo ante el Real Madrid daría relativa tranquilidad.

Sergio Llull y Álex Reyes, en un partido de Copa del Rey / ACB Photo - David Grau

Los de Chus Mateo, por su parte, con la victoria conseguida en la jornada anterior ante el Río Breogán (69-79) confirmaron la primera posición en la fase regular de la Liga Endesa, por lo que no se jugarán nada en el Nou Congost.

Para este importante duelo ante uno de los favoritos a llevarse el título, Ocampo tendrá la importante baja del ala-pívot Armel Traoré, que sufrió esta semana una lesión en el astrágalo, y será baja durante los próximos meses.

Por otro lado, también será duda el ala-pívot Marcis Steinbergs, que arrastra unas molestias musculares que ya no le permitieron disputar el último encuentro en Murcia. Quién sí estará es el joven base Mario Saint-Supery, que esta semana fue galardonado en el cinco ideal joven de la Liga Endesa 2024-25, y recibirá dicho premio en los prolegómenos del encuentro ante el Real Madrid.

Ocampo ha valorado el difícil encuentro ante los madridistas. "Es cierto que no se juegan nada, pero son uno de los mejores equipos de Europa y harán que tengamos que dar nuestros máximos. No debemos desmoralizarnos si encadenamos algunas acciones negativas".